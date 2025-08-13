Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi

Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pacific Blue Marine Park’ta çalıştığı öne sürülen orca (katil balina) eğitmeni Jessica Radcliffe hakkında sosyal medyada öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Canlı gösteri esnasında balina tarafından yutularak hayatını kaybettiği iddia edildi. Radcliffe’nin sağlık durumu merak konusu oldu. “Jessica Radcliffe gerçekten öldü mü?” sorusuna cevap aranıyor.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir videoda "Pacific Blue Marine Park"ta çalıştığı iddia edilen yunus ve orka eğitmeni Radcliffe'nin, gösteri esnasında katil balina saldırısına uğradığı öne sürüldü.

Yabancı basında bu olay yankı uyandırırken, görüntülerin gerçekliği araştırılmaya başlandı. 

Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi - 1. Resim

JESSİCA RADCLİFFE ÖLDÜ MÜ? 

Jessica Radcliffe isminde birinin gerçekten var olduğuna dair herhangi resmi kayıt, haber ya da güvenilir bir kayıt bulunmamaktadır. Jessica Radcliffe'in varlığına dair herhangi bir kanıt olmadığı için iddia edilen ölüm haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır. 

Son zamanlarda son zamanlarda yayılan videoda, bir su parkında dişi bir orkanın 23 yaşındaki deniz memelisi eğitmeni Jessica Radcliffe'i canlı bir gösteride öldürdüğünü iddia edildi.

Tiktok, X ve Facebook gibi platformlarda dolaşan bu görüntülerde, "Pacific Blue Marine Park"ta adlı tesiste yaşandığı öne sürülen olayda, Radcliffe'in katil balina tarafından vahşice saldırıya uğradığı belirtildi. 

Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi - 2. Resim

RADCLIFFE GERÇEK Mİ?

Jessica Radcliffe isminde gerçekte bir kişi olmamıştır. Bu isim tamamen hayali bir karakterdir. 

Bahsi geçen videonun Dawn Brancjeau ve 2009'da Alexis Martinez gibi balina eğitmenlerinin yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek kurgulandığı düşünülmektedir. Bu sebeple de "Jessica Radcliffe katil balina tarafından yutuldu, hayatını kaybetti" tarzında sosyal medyada yayılan video gerçek değildir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD açıkladı, petrolde büyük düşüş bekleniyor! Akaryakıta büyük indirimler yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerBYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldiEda Sakız kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burak Bulut'un eşi araştırılıyor - HaberlerEda Sakız kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burak Bulut'un eşi araştırılıyorFenerbahçe - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? Fener UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıktı - HaberlerFenerbahçe - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda?Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - HaberlerFenerbahçe kazanınca UEFA ülke puanı sıralaması değiştiFenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı mı? Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu - HaberlerMaçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli olduUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada? - HaberlerUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada?
Sonraki Haber Yükleniyor...