Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir videoda "Pacific Blue Marine Park"ta çalıştığı iddia edilen yunus ve orka eğitmeni Radcliffe'nin, gösteri esnasında katil balina saldırısına uğradığı öne sürüldü.

Yabancı basında bu olay yankı uyandırırken, görüntülerin gerçekliği araştırılmaya başlandı.

JESSİCA RADCLİFFE ÖLDÜ MÜ?

Jessica Radcliffe isminde birinin gerçekten var olduğuna dair herhangi resmi kayıt, haber ya da güvenilir bir kayıt bulunmamaktadır. Jessica Radcliffe'in varlığına dair herhangi bir kanıt olmadığı için iddia edilen ölüm haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır.

Son zamanlarda son zamanlarda yayılan videoda, bir su parkında dişi bir orkanın 23 yaşındaki deniz memelisi eğitmeni Jessica Radcliffe'i canlı bir gösteride öldürdüğünü iddia edildi.

Tiktok, X ve Facebook gibi platformlarda dolaşan bu görüntülerde, "Pacific Blue Marine Park"ta adlı tesiste yaşandığı öne sürülen olayda, Radcliffe'in katil balina tarafından vahşice saldırıya uğradığı belirtildi.

RADCLIFFE GERÇEK Mİ?

Jessica Radcliffe isminde gerçekte bir kişi olmamıştır. Bu isim tamamen hayali bir karakterdir.

Bahsi geçen videonun Dawn Brancjeau ve 2009'da Alexis Martinez gibi balina eğitmenlerinin yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek kurgulandığı düşünülmektedir. Bu sebeple de "Jessica Radcliffe katil balina tarafından yutuldu, hayatını kaybetti" tarzında sosyal medyada yayılan video gerçek değildir.