Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 4 Aralık Perşembe günü Ankara'nın bazı ilçelerinde şebeke yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanıyor. Başkentte yaşayanlar, "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Başkent Elektrik tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, Ankara’nın bazı ilçelerinde 4 Aralık 2025 Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında kesintilerin yaşanacağı kesinleşen ilçeler arasında Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Gölbaşı yer alıyor.

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

4 Aralık 2025 Perşembe günü Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle'de yaşanan kesintiler gün içinde gelecektir.

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

4 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Etimesgut...

Haberle İlgili Daha Fazlası