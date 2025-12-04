Meta’nın yapay zeka destekli araçlarını Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarına entegre etmesi, son dönemde kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen en büyük değişikliklerden biri oldu. Kullanıcılar ise Whatsapp Meta Al nasıl silinir, Facebook ve Instagram'da MetaAI nasıl kapatılır araştırmaya başladı.

WhatsApp’ta MetaAI sohbetinin otomatik olarak görünmesi birçok kullanıcı açısından rahatsızlığa neden olurken veri gizliliği konusundaki endişeler de giderek artıyor. Whatsapp Meta Al nasıl silinir, Facebook ve Instagram'da MetaAI nasıl kapatılır merak ediliyor.

WHATSAPP META AI NASIL SİLİNİR?

Meta’nın WhatsApp’a entegre ettiği Meta AI sohbet ekranında otomatik olarak görünen yapay zeka paneli nedeniyle birçok kullanıcı için rahatsız edici bir hale geldi. Uygulama içerisinde Meta AI özelliğini tamamen kapatmaya yönelik bir seçenek şu an için bulunmuyor.

Meta AI sohbetini kaldırarak görünürlüğünü azaltmak ise mümkün. Bunun için Meta AI ile açılan sohbet sekmesine girmek, sağ üstteki üç noktaya dokunup “Sohbeti sil” adımını onaylamak yeterli. Bu işlem Meta AI’yı tamamen devre dışı bırakmasa da kısayolu kaldırarak WhatsApp deneyimini daha sade bir hale getiriyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA METAAI NASIL KAPATILIR?

MetaAI özelliklerini Facebook ve Instagram’da sınırlandırmak için kullanıcıların gizlilik merkezinde yer alan itiraz formunu doldurması gerekiyor. Belirtilen yöntem yapay zekanın kişisel verileri eğitim modeli olarak işlemesini durdurmaya yönelik resmi bir başvuru niteliğinde.

Facebook’ta Ayarlar ve Gizlilik menüsüne girip Gizlilik Merkezi’ni açarak “AI at Meta” bölümünden itiraz gönderilebiliyor. Aynı işlem Instagram’da da Ayarlar ve Etkinlik üzerinden Gizlilik Merkezi'ne girilerek yapılabiliyor.

