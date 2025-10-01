Ehliyet yenileme ne zaman bitecek? 2025 ehliyet yenileme son tarih

Türkiye'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren eski tip sürücü belgelerinin yenileme süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından son kez uzatıldı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca belirlenen bu süreçte, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için 31 Ekim 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr internet adresi üzerinden randevu alarak işlemler gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra yenileme ücretleri önemli ölçüde artacak ve yenilenmeyen ehliyetlerle trafiğe çıkılması durumunda idari para cezaları uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresini 31 Ekim 2025'e kadar son kez uzattı. Bu karar, daha önce 31 Aralık 2024 ve 31 Temmuz 2025 olarak belirlenen sürelerin ardından vatandaşların yoğun talebi ve nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar göz önünde bulundurularak alındı. Bakan Ali Yerlikaya, bu uzatmanın bir daha tekrar etmeyeceğinin altını çizdi.

Uzatılan bu süre, sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve işlemlerini tamamlayabilmeleri için sağlanan ek bir fırsat olarak belirtildi. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenileme yapılmaması durumunda eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve ciddi maddi yaptırımlar uygulanacak. Şu anda yaklaşık 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediği ifade edildi.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) internet portalı (randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilir. Randevu gününde, ilçe nüfus müdürlüklerine gerekli evraklarla birlikte şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Bu adımlar, sürücülerin yeni tip çipli ehliyetlerini sorunsuz bir şekilde almalarını sağlar.

Başvuru için kimlik belgesi, mevcut sürücü belgesi, "Sürücü Olur" ibareli sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir) ve kan grubu belgesi veya yazılı beyan gereklidir. Ayrıca, 15 TL'lik yenileme ücretinin (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf hizmet bedeli) ödendiğine dair dekont da başvuruda sunulmalıdır.