Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze’de kalanlar terörist sayılacak

İsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze’de kalanlar terörist sayılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze’de kalanlar terörist sayılacak
İsrail, Filistin, Gazze, Savaş, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'deki sivilleri zorunlu göçe zorlayan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bunun Filistinliler için son şans olduğunu belirterek, bölgede kalanların ''terör destekçisi veya terörist'' olarak görüleceğini söyledi. 

Katz, İsrail ordusunun Gazze’de başlattığı kara saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Gazze’yi kuşatmaya çok yakın olduğunu savunan Katz, Gazze kıyısına uzanan Netzarim koridorunun batısını işgal ettiklerini belirtti.  

''FİLİSTİNLİLER İÇİN SON ŞANS''

İsrail Savunma Bakanı bunun Gazze’den güneye göç etmek isteyen Filistinliler için son şans olduğunu söyledi. 

İsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze’de kalanlar terörist sayılacak - 1. Resim

Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze’den güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtti.

Bölgeyi terk etmeyen Filistinlilerin "terörist veya terör destekçisi" olarak görüleceğini vurgulayan Katz, İsrail’in saldırılarını sürdüreceğine işaret etti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze’ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken, İsrail uyardı - DünyaGazze’ye saatler kaldı!Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor - DünyaAvrupa’da vaka sayıları fırlıyor! Covid’in yeni yüzü çıktıFransız basını açıkladı: Hamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladı - DünyaHamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladıİsrail, Güney Kıbrıs’ı Türkiye’ye karşı üsse dönüştürüyor! Ada’ya gizlice roketatar getirildi - Dünyaİsrail, Ada’yı Türkiye’ye karşı donatıyor!Nijerya'da yolcu taşıyan tekne alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var - DünyaYolcu teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp varBeyaz Saray duyurdu! 'Katar’a yönelik her saldırı ABD’ye yapılmış sayılacak' - DünyaKatar’a yönelik her saldırı ABD’ye yapılmış sayılacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...