Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili tarihi

Rebiülevvel ayı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da coşku ve ibadetler ile karşılanacak. Rebiülevvel ayı Hazreti Peygamberimiz Muhammed’in dünyaya teşrifini simgeleyen Mevlid Kandili’ni içinde barındırması sebebiyle İslam alemi için ayrıca önemli. Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, 2025 Rebiülevvel ayının 12. gecesi hangi gün, Mevlid Kandili ne zaman gibi sorular ise merakla araştırılıyor.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN 2025

Müslüman alemi için büyük bir manevi önem taşıyan Rebiülevvel ayı Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifini simgeleyen günleri de kapsar.

Rebiülevvel ayı 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlayacak.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTİYOR

Rebiülevvel ayı 2025 yılı takvimine göre 22 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Ay boyunca Müslümanlar Peygamber Efendimizin hayatını hatırlamak, öğütlerini öğrenmek ve günlük ibadetlerini artırmak için manevi bir farkındalık içerisinde olacak.

REBİÜLEVVEL 12. GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Rebiülevvel'in en önemli günlerinden biri Hazreti Peygamberin mübarek doğumunu simgeleyen Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Rebiülevvel ayının 12. gecesi 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. 

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2025

Mevlid Kandili, Hazreti Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği gece olarak Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanmaktadır. 2025 Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

