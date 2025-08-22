Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Çevre iller de sallandı, AFAD son dakika olarak açıkladı

Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Çevre iller de sallandı, AFAD son dakika olarak açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Çevre iller de sallandı, AFAD son dakika olarak açıkladı
Deprem, Balıkesir, Sındırgı, AFAD, Haber
Haberler

Son dakika deprem haberi Balıkesir'den geldi. AFAD Sındırgı merkezli depremin büyüklüğünü açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Peki Balıkesir'deki depremin büyüklüğü kaç? İşte AFAD son depremler listesi...

AFAD Balıkesir depremini son dakika olarak duyurdu. Balıkesir'deki şiddetli sarsıntı çevre illeri de etkiledi. Balıkesir'deki depremin merkez üssü ve şiddeti merak konusu oldu. AFAD son depremler listesi merak ediliyor. Balıkesir'deki depremde zarar var mı, şiddeti ne, ne zaman oldu? İşte detaylar.. 

BALIKESİR'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre son deprem Balıkesir'de meydana geldi. Saat 15:21 sularında meydana gelen Sındırgı merkezli depremin büyüklüğü 4,3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak duyuruldu. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 

 

BALIKESİR'DEKİ DEPREMDE ZARAR VAR MI?

Balıkesir Sındırgı'daki deprem sonrası paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara döküldü. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

 BEŞİK GİBİ SALLANDILAR

Öte yandan sismik hareketliliğin aralıksız sürdüğü Balıkesir'de artçıların devam ettiği öğrenildi. AFAD son depremler listesinde Sındırgı merkezli depremler dikkat çekiyor. 

Bingöl'de deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD son deprem listesi - 1. Resim

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

