Drake Geçidi'nde 7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami tehlikesi...

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre Drake Geçidi bölgesinde Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

HASAR VE CAN KAYBI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Büyüklüğü önce 8,0 olarak açıklanan ve sonrasında 7,5 olarak güncellenen depremin ardından hasar veya can kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TSUNAMİ UYARISI

ABD tsunami uyarı sistemi Drake Geçidi depreminin ardından herhangi bir uyarı yayınlamazken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) Şili için kısa süreli bir uyarı yayınladı ve Drake Geçidi'ndeki depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde bazı Şili kıyılarında görülebileceğini bildirdi.

DRAKE GEÇİDİ NEREDE?

Drake Geçidi, Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasında yer alıyor.