ABD’de bir günde 2.000’den fazla deprem! Sualtındaki patlamaya hazır volkan uyandı

ABD’nin Kuzeybatı Pasifik kıyılarından yalnızca 300 mil açıkta bulunan Axial Seamount adlı su altı yanardağında şiddetli sismik hareketlilik gözlemleniyor. Bilim insanları, deniz tabanında önemli bir kabarma ve günlük yüzlerce deprem yaşandığını belirterek, 2025 yılı sona ermeden bir patlama ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden jeofizikçi Prof. William Chadwick, “Bu şişme hızıyla yıl sonuna kadar bir patlama bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Chadwick ve meslektaşı Dr. Scott Nooner, daha önceki patlamayı da aylar öncesinden başarıyla tahmin etmişti.

Axial Seamount, ABD’nin Batı Kıyısı'na yaklaşık 300 mil uzaklıkta ve okyanus yüzeyinin yaklaşık bir mil altında yer alıyor.

Son olarak 2015 yılında patlayan yanardağ, dünyanın en aktif su altı volkanları arasında.

GÜNDE 2.000 DEPREM

Haziran 2025’te bölgede tek bir günde 2.000’den fazla küçük deprem kaydedildi. O tarihten bu yana sismik aktivite günde ortalama 100 civarında seyretmeye devam ediyor.

LAV TÜPLERİ VE YASTIK LAVLAR OLUŞABİLİR

Muhtemel bir patlamanın ardından deniz tabanında, lavların hızla soğuyarak oluşturduğu “yastık lavlar” adı verilen yapılar oluşması da ihtimaller arasında yer aldı.

KIYI HALKI İÇİN TEHDİT YOK

Chadwick, Axial Seamount’un daha az gazlı, daha viskoz lavlara sahip olması nedeniyle diğer kara volkanlarına göre daha az patlayıcı olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre, yanardağın okyanus altında olması nedeniyle muhtemel bir patlamanın kıyı bölgelerindeki insanlar için doğrudan bir tehdit oluşturması beklenmiyor.

"EĞER PATLAMIYORSA, HAZIRLANIYORDUR"

Prof. Chadwick, “Bu yanardağ uzun süre sessiz kalmaz. Eğer patlamıyorsa, bir sonrakine hazırlanıyordur” dedi.