Son dakika deprem mi oldu, yeri ve şiddeti ne? Şili'de büyük deprem, işte son durum

Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu, şiddetli deprem oldu. Yeri ve büyüklüğü merak konusu oldu. Detaylar açıklandı, depremin merkez üssü Şili, peki tsunami oldu mu, hangi ülkeler etkilendi, ölü ve yaralı var mı? İşte son gelişmeler...

SON DEPREM NEREDE OLDU?

Güney Amerika ülkesi Şili'de büyük bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

ŞİLİ'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ, TSUNAMİ OLDU MU?

Şili'deki depremin büyüklüğü 7,5 olarak duyuruldu. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin, depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

ŞİLİ'DEKİ DEPREM NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

ŞİLİ DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI NE?

Şili'deki depremde ölü ve yaralı sayısı da araştırılıyor, şuan için resmi bir açıklama gelmedi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.