İstanbul'da duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı

6.2 ile sallanan İstanbul'da her an büyük bir deprem daha olması beklenirken, bazı binalar alarm vermeye devam ediyor. Büyükçekmece'de gece yarısı duvarlarından sesler gelen iki binanın tahliye edilmesi tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BİNADA ÇATIRDAMA SESLERİ

Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri, binadan gelen çatırdama sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından 4 katlı ve 3 katlı bitişik haldeki iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken, ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin girişi yasakladığı binaların durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

KOMŞULARI BAĞIRMASA FARKETMİYORLARDI

Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı 'Ev yıkılıyor' diye, o zaman aşağıya indik" dedi.