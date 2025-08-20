İstanbul'da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından bir sarsıntı daha gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da hissedilen bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, İstanbul'un Silivri ilçesi Marmara Denizi açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından İstanbullular kısa süreli panik yaşadı.

Silivri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. Saat 19.57 sıralarında meydana gelen sarsıntının yerin 9,42 kilometre derinliğinde hissedildiği aktarıldı.

Depremle ilgili herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

