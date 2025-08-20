Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

İstanbul'da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

İstanbul&#039;da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldiği açıklandı. Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Başta İstanbullular olmak üzere vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından bir sarsıntı daha gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da hissedilen bir deprem olduğunu duyurdu.

Peki son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili son dakika bilgiler...

İstanbul'da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? - 1. Resim

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, İstanbul'un Silivri ilçesi Marmara Denizi açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından İstanbullular kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul'da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? - 2. Resim

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Silivri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. Saat 19.57 sıralarında meydana gelen sarsıntının yerin 9,42 kilometre derinliğinde hissedildiği aktarıldı.

Depremle ilgili herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

