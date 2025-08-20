İstanbul'da okul ve servis ücretlerine dev zam talebi!

Okulların açılmasına sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı önemli bir adım atmış ve okul servis yönetmeliğinde değişiklik yaparak servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirmişti.

Mevcut durumda okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında belirlenirken, yeni düzenlemeyle birlikte bundan sonra fiyat tarifeleri büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak.

İLK TALEP İSTANBUL'DAN GELDİ

Kararın ardından belediyelere ilk zam talebi gitti.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep ettiklerini duyurdu.