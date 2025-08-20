Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tepki çeken ücretlere düzenleme! Büyükşehir ve il belediyelerinin fiyat tarifelerine göre miktar belirlenecek

Tepki çeken ücretlere düzenleme! Büyükşehir ve il belediyelerinin fiyat tarifelerine göre miktar belirlenecek

- Güncelleme:
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde okul servis araçlarına yapılan yüzde 30 zam, veliler tarafından tepki ile karşılanırken, okulların açılmasına haftalar kala İçişleri Bakanlığı, okul servisleri yönetmeliğinde değişikliğe giderek, servis ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye imza attı.

ESMA ALTIN / ANKARA - Okul servis ücretleri, hâlihazırda Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre belirlenirken, yeni düzenlemeyle bundan sonra büyükşehir ve il belediyeleri tarafından belirlenen fiyat tarifeleri üzerinden açıklanacak.

Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu olacak. Öte yandan yeni yönetmelikle, okul servis araçlarında bulundurulması zorunlu kamera sistemleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre, en az 30 gün süre kayıt şartı ortadan kaldırılarak süresiz şekilde, okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulması zorunluluğu getirildi. Yapılan değişiklikle, şoförlerin sürücü belgeleriyle ilgili de okul servis aracı şoförlerinin alması gereken sürücü belgelerinden istenen sürelerde kolaylık sağlanacak.

Buna göre, D sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı, bu süreden sayılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktadır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
