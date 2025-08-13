Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Okul servislerinden zam talebi! Veliler isyanda

Okul servislerinden zam talebi! Veliler isyanda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okul servislerinden zam talebi! Veliler isyanda
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim ve öğretim yılına açılmasına az bir süre kala servisçilerden zam talebi geldi.

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi zam taleplerini açıkladı. Ankara’da servisçiler yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 zam istiyor.

Ankara’daki servisçiler, yılbaşında zam yapılmadığı için bu oranı talep ettiklerini belirtti.

SERVİS ZAMLARI NE OLACAK?

Ankara’da 0-3 kilometre mesafe için yıllık ücretin 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya, 3-6 kilometre için ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselmesi isteniyor.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ!

Veliler, okul seçiminde maliyet ve mesafe faktörünü dikkate alsa da talep edilen rakamların yüksekliğinden şikâyetçi.

SERVİSÇİLER: MALİYETLER ARTTI

Servis işletmecileri ise artan giderler nedeniyle geçinemediklerini, borçlarını ödemekte zorlandıklarını ve zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Kendi çocuklarını da okula gönderdiklerini hatırlatan servisçiler, benzer ekonomik zorluklar yaşadıklarını vurguluyor.

Zam oranlarıyla ilgili nihai karar, belediye meclisleri tarafından verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ateşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİST 100, bugün de 11 bini geçemedi! Borsa bekliyor, altın yükseliyor - EkonomiBorsa bekliyor, altın yükseliyor!Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine protesto - EkonomiMemur-Sen'den hükümetin zam teklifine protestoÜnlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi - EkonomiKuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı30 milyar lira verildi! TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun talep - Ekonomi30 milyar lira verildi! TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun talepASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi - EkonomiASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiZorlu mesai başladı! Saatte 4 bin 500 lira kazanıyorlar - EkonomiSaatte 4 bin 500 lira kazanıyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...