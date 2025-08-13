Okul servislerinden zam talebi! Veliler isyanda

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi zam taleplerini açıkladı. Ankara’da servisçiler yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 zam istiyor.

Ankara’daki servisçiler, yılbaşında zam yapılmadığı için bu oranı talep ettiklerini belirtti.

SERVİS ZAMLARI NE OLACAK?

Ankara’da 0-3 kilometre mesafe için yıllık ücretin 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya, 3-6 kilometre için ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselmesi isteniyor.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ!

Veliler, okul seçiminde maliyet ve mesafe faktörünü dikkate alsa da talep edilen rakamların yüksekliğinden şikâyetçi.

SERVİSÇİLER: MALİYETLER ARTTI

Servis işletmecileri ise artan giderler nedeniyle geçinemediklerini, borçlarını ödemekte zorlandıklarını ve zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Kendi çocuklarını da okula gönderdiklerini hatırlatan servisçiler, benzer ekonomik zorluklar yaşadıklarını vurguluyor.

Zam oranlarıyla ilgili nihai karar, belediye meclisleri tarafından verilecek.