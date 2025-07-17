Okul servis ücretleri: Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

Okulların açılmasına az bir zaman kala okul servislerinin zamlanıp zamlanmadığı gündeme geldi. UKOME'de okul servis ücretlerine yapılması planlanan zam teklifi reddedildi. Yaşanan bu gelişme okul servis ücretlerini gündeme getirdi. Peki, 2025 okul servis ücretleri ne kadar?

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken okul servis ücretleri yeniden gündeme geldi. İstanbul’da okul servisi kullanan veliler ve firmalar, zam beklentisiyle UKOME toplantısından çıkacak kararı merakla bekliyordu. Ancak yapılması planlanan 21,29’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Böylece 2025-2026 eğitim yılı servis ücretleri aynı kaldı. Peki güncel tarifeye göre servis ücretleri kaç TL oldu?

OKUL SERVİSLERİ ZAMLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) yapılan son toplantıda okul servis ücretlerine yapılması planlanan yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Bu kararın ardından servis ücretlerine yılın başında yapılan artış geçerliliğini korumaya devam ediyor.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

UKOME’nin daha önce belirlediği tarifeye göre okul servis ücretleri 9 ay üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca, okulların açık olduğu gün sayısına göre ücrette indirim uygulanabiliyor. Buna göre güncel okul servis ücretleri şu şekildedir:

0-1 km: Aylık 2.605 TL – Yıllık 23.445 TL

1-3 km: Aylık 2.790 TL – Yıllık 25.110 TL

3-5 km: Aylık 3.015 TL – Yıllık 27.135 TL

5-7 km: Aylık 3.144 TL – Yıllık 28.296 TL

7-9 km: Aylık 3.315 TL – Yıllık 29.835 TL

9-11 km: Aylık 3.840 TL – Yıllık 34.560 TL

11-13 km: Aylık 4.420 TL – Yıllık 39.780 TL

13-15 km: Aylık 4.642 TL – Yıllık 41.778 TL

15-17 km: Aylık 5.011 TL – Yıllık 45.099 TL

17-19 km: Aylık 5.298 TL – Yıllık 47.682 TL

19-21 km: Aylık 5.638 TL – Yıllık 50.742 TL

21-23 km: Aylık 5.872 TL – Yıllık 52.848 TL