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Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mevlid Kandili tarihi Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. İslam dünyasında mühim yere sahip olan ve Hazret-i Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak ediliyor. Rebiülevvel ayı ise 24 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

Mevlid Kandili, sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda rahmet, merhamet ve kurtuluşun insanlığa sunulduğu bir gece olarak kabul edilir. Rebiülevvel ayının 12'sinde Hazret-i Muhammed’in dünyaya teşrif etmesi sebebiyle bu özel günün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturdu.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz’in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının onikinci gecesi eda ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü kutlanacak.

Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilecek - 1. Resim

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Hazret-i Muhammed’in doğum günü kabul edilen ve İslam dünyasında mühim günlerden biri olan Mevlid Kandili gecelerinin gündüzünde oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, zikir çekilmeli, tövbe edilmeli ve nafile namazlar kılınarak tefekkürde bulunulmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı 24 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilecek - 2. Resim

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği ay olarak bilinen Rebiülevvel ayında, belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, bolca tövbe etmeli, kaza namazı kılmalı aynı zamanda sadaka verilerek salavat çekilmelidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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