Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Ramazan’dan sonraki en faziletli oruç

Ramazan’dan sonraki en faziletli oruç olarak kabul edilen Muharrem orucu, İslam alemi tarafından büyük önem taşıyor. Muharrem ayı yaklaşırken Aşure Günü’nde tutulan orucun ne zaman başlayacağı ve nasıl tutulacağı gündeme geldi.

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Muharrem ayı, hem hicri yılın başlangıcı olması hem de barındırdığı kutsal günlerle dikkat çekiyor. Bu ayda tutulan oruçlar, özellikle Aşure Günüorucun Peygamber Efendimiz tarafından da teşvik edildiği biliniyor.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının en kıymetli günü olarak kabul edilen Aşure Günü, hicri takvime göre ayın 10. günüdür. Ancak İslam alimlerine göre Aşure günü yalnız başına oruç tutmak mekruh sayılmış; bu orucun bir gün önce (9. gün) veya bir gün sonra (11. gün) ile birlikte tutulması tavsiye edilmiştir.

“Aşure günü bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutarak, Yahudilere muhalefet edin.”

2025 MUHARREM AYI TAKVİMİ VE AŞURE GÜNÜ

2025 yılında Hicri takvime göre Muharrem ayının başlangıcı 27 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10.gününe denk gelen Aşure Günü ise 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Muharrem ayı, hadislerde “Allah’ın ayı” olarak anılmış ve bu ayda tutulan oruçlar büyük sevaplarla müjdelenmiştir. Ramazan’dan sonra en faziletli orucun Muharrem orucu olduğu belirtilmiştir.

“Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.” (Tirmizî)

MUHARREM AYI MÜSLÜMANLARIN YILBAŞI MI?

Muharrem ayının ilk günü, hicri yılın başlangıcıdır. Yani Müslümanlar için yeni yıl bu ay ile başlar. Bu nedenle İslam geleneğinde Muharrem ayı, tıpkı Ramazan gibi özel bir dönemdir.

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen dört haram aydan biri olan Muharrem; Zilkade, Zilhicce ve Recep ile birlikte özel kıymet verilen zaman dilimleri arasında yer alır. Bu aylarda yapılan ibadetlerin sevabı daha fazla, işlenen günahların etkisi ise daha büyüktür.

MUHARREM’DE NELER YAPILMALI?

İslam geleneğinde hicri yılın ilk günü, hayırlı başlangıçlar için bir fırsat kabul edilir. Müslümanlar bu gecede şu amellere önem vermelidir:

Tevbe ve dua etmek

Sadaka vermek

Bol bol Kur’an-ı Kerim okumak

Oruçla manevi anlamda arınmak