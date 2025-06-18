YKS sınavı kaç saat, kaç soru? TYT, AYT ve YDT saatleri

Üniversite hayaline adım adım yaklaşan binlerce aday, hafta sonu YKS sınavına girecek. YKS sınavına günler kala TYT, AYT ve YDT sınavının kaç saat ve sorudan oluştuğu gündeme geldi.

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının hem başlama hem de bitiş saatleri öğrenciler tarafından merak ediliyor.

YKS SINAVI SAAT KAÇTA?

2025 YKS’nin TYT oturumu Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT oturumu Pazar günü yine saat 10.15’te, son oturumu olan YDT Pazar günü öğleden sonra 15.45’te yapılacak.

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre TYT oturumu 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT oturumu 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, YDT oturumu ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayacak.

YKS KAÇ SORU?

21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek YKS sınavında adaylara TYT oturumu için 120, AYT oturumu için 160 ve YDT oturumu için 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın hemen ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS tercih süreci başlayacak.