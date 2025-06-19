19 Haziran Perşembe deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi paylaşıldı

19 Haziran Perşembe günü son dakika deprem haberleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Son olarak İstanbul ve yakınında meydana gelen depremlerin ardından deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorusunun cevabına yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz hafta Ege ve Akdeniz'de art arda deprem yaşanmıştı.İşte, bugünün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

Türkiye aktif olarak fay hatlarının üzerinde bulunduğu için yaşadıkları bölgede en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar "19 Haziran Perşembe deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularını arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem listesine çevrildi. İşte meydana gelen son depremler...

19 HAZİRAN PERŞEMBE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

19 Haziran Perşembe günü Türkiye'de şu an için kayda değer herhangi bir deprem yaşanmamıştır. Yani AFAD ya da Kandilli tarafından yüksek sarsıntılı bir deprem bildirilmemiştir.

Küçük çaplı sarsıntılar ise bazı bölgelerde hissedildi. Son olarak Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 0.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu AFAD tarafından paylaşıldı.

19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih - Saat (TS) Büyüklük (ML) Derinlik (km) Yer 2025-06-19 00:17:00 0.9 6.98 Sarayköy (Denizli) 2025-06-19 00:07:04 1.1 6.98 Sarayköy (Denizli) 2025-06-18 23:24:26 2.7 7.03 Akçadağ (Malatya) 2025-06-18 23:09:33 2.5 11.62 Simav (Kütahya) 2025-06-18 22:19:54 2.4 7.03 Darende (Malatya) 2025-06-18 21:32:03 2.3 7.21 Maku (İran) – 9.29 km Doğubayazıt (Ağrı) 2025-06-18 20:51:59 1.0 7.01 Çelikhan (Adıyaman) 2025-06-18 20:44:20 2.0 7.48 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-06-18 20:21:54 1.8 7.21 Merkez (Bolu) 2025-06-18 20:18:34 1.2 7.00 Germencik (Aydın) 2025-06-18 20:08:15 2.1 11.72 Çelikhan (Adıyaman) 2025-06-18 19:26:23 1.1 7.00 Kaş (Antalya) 2025-06-18 18:22:31 2.1 10.65 Gemlik Körfezi – 5.67 km Mudanya (Bursa) 2025-06-18 18:05:07 1.7 9.00 Marmara Denizi – 18.82 km Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-06-18 17:58:12 1.9 35.86 Akdeniz – 15.50 km Finike (Antalya) 2025-06-18 17:40:29 1.3 14.90 Simav (Kütahya)

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 19 HAZİRAN 2O25

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) ML 2025.06.18 23:24:26 38.2523 37.7787 5.0 2.7 2025.06.18 23:09:34 39.2355 29.0053 5.4 2.8 2025.06.18 22:19:54 38.3798 37.5672 5.0 2.5 2025.06.18 21:32:04 39.3105 44.3203 12.8 2.5 2025.06.18 20:44:21 38.0247 37.5715 6.4 1.6 2025.06.18 20:21:54 40.8655 31.5995 5.0 2.1 2025.06.18 20:18:33 38.0235 27.5945 7.7 1.2 2025.06.18 20:08:15 38.1213 38.3465 1.7 2.1 2025.06.18 19:37:18 40.2638 24.1363 3.7 2.2 2025.06.18 18:22:31 40.4052 28.8918 8.8 2.2 2025.06.18 18:05:06 40.8260 28.0873 12.8 2.0 2025.06.18 17:58:14 36.2787 30.1655 10.1 1.7 2025.06.18 17:02:15 39.2125 29.0213 10.8 2.0 2025.06.18 16:53:59 39.3777 43.6333 9.0 2.4 2025.06.18 16:36:56 39.2150 29.0462 7.8 1.6