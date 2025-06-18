Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 00:27 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 00:27 - Güncelleme:

18 Haziran 2025 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaştı. Böylelikle vatandaşlar bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını hızlıca öğrenebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Haziran 2025 gerçekleşen deprem verilerine göre, Ege Denizi'nde küçük çaplı bir deprem meydana geldi.

Fay hatlarının bulunduğu Türkiye'de sık sık deprem yaşanmaktadır. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar ufak bir sarsıntı hissinde bile "Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu?" sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor. AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 18 HAZİRAN 2025? AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 23:31 sularında 7.0 derinliğinde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ Tarih-Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük Yer 2025-06-17 23:31:20 37.91972 27.12639 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Menderes (İzmir) 2025-06-17 22:17:25 36.88806 29.00583 8.17 ML 2.5 Dalaman (Muğla) 2025-06-17 21:54:48 40.33222 24.57611 7.0 ML 2.4 Ege Denizi 2025-06-17 21:04:02 40.84500 28.09083 6.98 ML 2.0 Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-06-17 21:00:15 38.39278 25.68583 7.63 ML 2.7 Ege Denizi - [51.14 km] Çeşme (İzmir) 2025-06-17 20:10:30 38.99278 43.04667 6.94 ML 1.4 Erciş (Van) 2025-06-17 19:08:22 36.22611 29.08611 8.69 ML 1.2 Akdeniz - [21.56 km] Seydikemer (Muğla) 2025-06-17 19:07:34 37.70083 43.87972 7.92 ML 2.0 Merkez (Hakkari) 2025-06-17 19:05:57 37.12222 27.86889 7.0 ML 1.5 Milas (Muğla) 2025-06-17 19:05:24 40.78417 28.39972 7.07 ML 1.2 Marmara Denizi - [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-06-17 19:02:17 37.11944 27.86722 6.99 ML 2.2 Milas (Muğla) 2025-06-17 18:38:28 34.76750 24.65611 5.67 MW 4.4 Akdeniz 2025-06-17 18:33:20 38.50139 25.76722 7.22 ML 2.0 Ege Denizi - [48.08 km] Çeşme (İzmir) 2025-06-17 18:17:31 38.12472 37.11694 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-06-17 18:11:58 39.24000 28.95722 6.95 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-06-17 17:58:40 38.33778 38.78167 9.31 ML 1.1 Kale (Malatya) 2025-06-17 17:57:58 38.34167 38.78583 8.56 ML 1.6 Kale (Malatya) KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 18 HAZİRAN ÇARŞAMBA Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) ML Mw Yer 2025-06-17 23:42:48 39.2312 28.9842 11.2 1.4 - YEMİŞLİ - SİMAV (KÜTAHYA) 2025-06-17 22:28:24 40.2220 24.0467 5.5 1.9 - YUNANİSTAN 2025-06-17 22:17:25 36.8867 29.0047 4.9 2.6 - TAŞBAŞI - DALAMAN (MUĞLA) 2025-06-17 21:54:41 40.2883 24.0767 16.0 2.7 - YUNANİSTAN 2025-06-17 21:04:02 40.8133 28.1678 9.3 2.3 - SİLİVRİ AÇIKLARI - İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 2025-06-17 21:00:10 38.2958 25.3662 7.0 2.8 - EGE DENİZİ 2025-06-17 19:05:57 37.1288 27.8807 12.7 1.8 - BAĞDAMLARI - MİLAS (MUĞLA) 2025-06-17 19:02:18 37.0983 27.8882 4.9 2.3 - BAYIRKÖY - MİLAS (MUĞLA) 2025-06-17 18:38:25 34.7573 24.1628 7.2 4.3 4.2 GİRİT ADASI AÇIKLARI (AKDENİZ) 2025-06-17 17:44:39 38.4805 38.0040 7.6 1.6 - KEKLİKPINARI - AKÇADAĞ (MALATYA) 2025-06-17 17:27:02 40.2987 24.0953 15.3 3.3 3.2 YUNANİSTAN 2025-06-17 17:15:25 38.1237 38.4305 7.6 2.2 - İlgili Haber Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde son dakika deprem

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin