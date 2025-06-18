Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
18 Haziran 2025 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaştı. Böylelikle vatandaşlar bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını hızlıca öğrenebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Haziran 2025 gerçekleşen deprem verilerine göre, Ege Denizi'nde küçük çaplı bir deprem meydana geldi.
Fay hatlarının bulunduğu Türkiye'de sık sık deprem yaşanmaktadır. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar ufak bir sarsıntı hissinde bile "Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu?" sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 18 HAZİRAN 2025?
AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 23:31 sularında 7.0 derinliğinde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ
|Tarih-Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Büyüklük
|Yer
|2025-06-17 23:31:20
|37.91972
|27.12639
|7.0
|ML 1.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Menderes (İzmir)
|2025-06-17 22:17:25
|36.88806
|29.00583
|8.17
|ML 2.5
|Dalaman (Muğla)
|2025-06-17 21:54:48
|40.33222
|24.57611
|7.0
|ML 2.4
|Ege Denizi
|2025-06-17 21:04:02
|40.84500
|28.09083
|6.98
|ML 2.0
|Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-06-17 21:00:15
|38.39278
|25.68583
|7.63
|ML 2.7
|Ege Denizi - [51.14 km] Çeşme (İzmir)
|2025-06-17 20:10:30
|38.99278
|43.04667
|6.94
|ML 1.4
|Erciş (Van)
|2025-06-17 19:08:22
|36.22611
|29.08611
|8.69
|ML 1.2
|Akdeniz - [21.56 km] Seydikemer (Muğla)
|2025-06-17 19:07:34
|37.70083
|43.87972
|7.92
|ML 2.0
|Merkez (Hakkari)
|2025-06-17 19:05:57
|37.12222
|27.86889
|7.0
|ML 1.5
|Milas (Muğla)
|2025-06-17 19:05:24
|40.78417
|28.39972
|7.07
|ML 1.2
|Marmara Denizi - [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|2025-06-17 19:02:17
|37.11944
|27.86722
|6.99
|ML 2.2
|Milas (Muğla)
|2025-06-17 18:38:28
|34.76750
|24.65611
|5.67
|MW 4.4
|Akdeniz
|2025-06-17 18:33:20
|38.50139
|25.76722
|7.22
|ML 2.0
|Ege Denizi - [48.08 km] Çeşme (İzmir)
|2025-06-17 18:17:31
|38.12472
|37.11694
|7.0
|ML 1.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2025-06-17 18:11:58
|39.24000
|28.95722
|6.95
|ML 1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-06-17 17:58:40
|38.33778
|38.78167
|9.31
|ML 1.1
|Kale (Malatya)
|2025-06-17 17:57:58
|38.34167
|38.78583
|8.56
|ML 1.6
|Kale (Malatya)
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 18 HAZİRAN ÇARŞAMBA
|Tarih
|Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|ML
|Mw
|Yer
|2025-06-17
|23:42:48
|39.2312
|28.9842
|11.2
|1.4
|-
|YEMİŞLİ - SİMAV (KÜTAHYA)
|2025-06-17
|22:28:24
|40.2220
|24.0467
|5.5
|1.9
|-
|YUNANİSTAN
|2025-06-17
|22:17:25
|36.8867
|29.0047
|4.9
|2.6
|-
|TAŞBAŞI - DALAMAN (MUĞLA)
|2025-06-17
|21:54:41
|40.2883
|24.0767
|16.0
|2.7
|-
|YUNANİSTAN
|2025-06-17
|21:04:02
|40.8133
|28.1678
|9.3
|2.3
|-
|SİLİVRİ AÇIKLARI - İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)
|2025-06-17
|21:00:10
|38.2958
|25.3662
|7.0
|2.8
|-
|EGE DENİZİ
|2025-06-17
|19:05:57
|37.1288
|27.8807
|12.7
|1.8
|-
|BAĞDAMLARI - MİLAS (MUĞLA)
|2025-06-17
|19:02:18
|37.0983
|27.8882
|4.9
|2.3
|-
|BAYIRKÖY - MİLAS (MUĞLA)
|2025-06-17
|18:38:25
|34.7573
|24.1628
|7.2
|4.3
|4.2
|GİRİT ADASI AÇIKLARI (AKDENİZ)
|2025-06-17
|17:44:39
|38.4805
|38.0040
|7.6
|1.6
|-
|KEKLİKPINARI - AKÇADAĞ (MALATYA)
|2025-06-17
|17:27:02
|40.2987
|24.0953
|15.3
|3.3
|3.2
|YUNANİSTAN
|2025-06-17
|17:15:25
|38.1237
|38.4305
|7.6
|2.2
|-
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin