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Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

18 Haziran 2025 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaştı. Böylelikle vatandaşlar bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını hızlıca öğrenebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Haziran 2025 gerçekleşen deprem verilerine göre, Ege Denizi'nde küçük çaplı bir deprem meydana geldi.

Fay hatlarının bulunduğu Türkiye'de sık sık deprem yaşanmaktadır. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar ufak bir sarsıntı hissinde bile "Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu?" sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor.

Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 18 HAZİRAN 2025?

AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 23:31 sularında 7.0 derinliğinde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi - 2. Resim

18 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih-SaatEnlemBoylamDerinlik (km)BüyüklükYer
2025-06-17 23:31:2037.9197227.126397.0ML 1.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Menderes (İzmir)
2025-06-17 22:17:2536.8880629.005838.17ML 2.5Dalaman (Muğla)
2025-06-17 21:54:4840.3322224.576117.0ML 2.4Ege Denizi
2025-06-17 21:04:0240.8450028.090836.98ML 2.0Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-06-17 21:00:1538.3927825.685837.63ML 2.7Ege Denizi - [51.14 km] Çeşme (İzmir)
2025-06-17 20:10:3038.9927843.046676.94ML 1.4Erciş (Van)
2025-06-17 19:08:2236.2261129.086118.69ML 1.2Akdeniz - [21.56 km] Seydikemer (Muğla)
2025-06-17 19:07:3437.7008343.879727.92ML 2.0Merkez (Hakkari)
2025-06-17 19:05:5737.1222227.868897.0ML 1.5Milas (Muğla)
2025-06-17 19:05:2440.7841728.399727.07ML 1.2Marmara Denizi - [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-06-17 19:02:1737.1194427.867226.99ML 2.2Milas (Muğla)
2025-06-17 18:38:2834.7675024.656115.67MW 4.4Akdeniz
2025-06-17 18:33:2038.5013925.767227.22ML 2.0Ege Denizi - [48.08 km] Çeşme (İzmir)
2025-06-17 18:17:3138.1247237.116947.0ML 1.3Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-17 18:11:5839.2400028.957226.95ML 1.0Simav (Kütahya)
2025-06-17 17:58:4038.3377838.781679.31ML 1.1Kale (Malatya)
2025-06-17 17:57:5838.3416738.785838.56ML 1.6Kale (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 18 HAZİRAN ÇARŞAMBA

TarihSaatEnlemBoylamDerinlik (km)MLMwYer
2025-06-1723:42:4839.231228.984211.21.4-YEMİŞLİ - SİMAV (KÜTAHYA)
2025-06-1722:28:2440.222024.04675.51.9-YUNANİSTAN
2025-06-1722:17:2536.886729.00474.92.6-TAŞBAŞI - DALAMAN (MUĞLA)
2025-06-1721:54:4140.288324.076716.02.7-YUNANİSTAN
2025-06-1721:04:0240.813328.16789.32.3-SİLİVRİ AÇIKLARI - İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)
2025-06-1721:00:1038.295825.36627.02.8-EGE DENİZİ
2025-06-1719:05:5737.128827.880712.71.8-BAĞDAMLARI - MİLAS (MUĞLA)
2025-06-1719:02:1837.098327.88824.92.3-BAYIRKÖY - MİLAS (MUĞLA)
2025-06-1718:38:2534.757324.16287.24.34.2GİRİT ADASI AÇIKLARI (AKDENİZ)
2025-06-1717:44:3938.480538.00407.61.6-KEKLİKPINARI - AKÇADAĞ (MALATYA)
2025-06-1717:27:0240.298724.095315.33.33.2YUNANİSTAN
2025-06-1717:15:2538.123738.43057.62.2- 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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