24 Ağustos İstanbul'da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? Alternatif güzergahlar belli oldu

İstanbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü provaları için 24 Ağustos’ta önemli yol kapanışlarına sahne olacak. Sürücülerin, trafik sıkışıklığını önlemek için alternatif güzergahları kullanması gerekecek.

Türkiye’nin en önemli ulusal bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlama hazırlıkları, İstanbul’da trafik düzenlemelerini beraberinde getiriyor. 24 Ağustos Pazar günü yapılacak provalar nedeniyle şehirde birçok yol trafiğe kapatılırken yetkililer sürücülere alternatif rotalar öneriyor. 

24 AĞUSTOS İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI, SAAT KAÇTA?

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları için 24 Ağustos 2025 Pazar günü sabah saat 05:45’ten itibaren program bitimine kadar birçok yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu. 

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak,

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan yani Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım 

Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak.

24 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

24 Ağustos kapalı yollar için alternatif güzergahlar, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu olarak belirlendi.

