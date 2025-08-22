Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbullular dikkat! Pazar günü ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Pazar günü ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Pazar günü ve 30 Ağustos&#039;ta bu yollar trafiğe kapatılacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Açıklamada kapatılan ve alternatif yollar ilan edildi.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova’ kapsamında, 24 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Cumartesi tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde olacak:

KAPANACAK YOLLAR (05.45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" şeklinde açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aracın kasasını havuza çevirip, trafiğe çıktı! 3 farklı nedenden 60 bin lira ceza yedi - GündemAracın kasasını havuza çevirip, trafiğe çıktı!İBB soruşturmasında flaş gelişme! Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı - GündemİBB soruşturmasında itirafçılarla ilgili yeni karar!Otobüste yakalandılar, hastanede şoke ettiler! Makatından 7 parça uyuşturucu çıktı - GündemMakatından 7 parça uyuşturucu çıktı2 kentte büyük operasyon! 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişi gözaltında - Gündem3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi"Teşkilattanım, AK Parti'denim" diyerek tehditler savurdu! Yalanı elinde patladı - Gündem"Teşkilattanım" yalanı elinde patladıYunan rahat durmuyor! Okulların kapatılması asimilasyonun parçası  - GündemOkulların kapatılması asimilasyonun parçası!
Sonraki Haber Yükleniyor...