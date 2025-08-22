Balıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritası

BALIKESİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Balıkesir, Türkiye’nin birinci derece deprem bölgesinde yer alan iller arasında bulunuyor. İzmir, Bursa, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli gibi çevre illerle birlikte, hem Kuzey Anadolu Fay Hattı hem de yerel fay segmentleri nedeniyle yüksek risk taşıyor.

BALIKESİR’DE AKTİF FAY HATTI VAR MI?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve AFAD verilerine göre Balıkesir, diri fayların üzerinde yer alıyor. Edremit Fay Zonu, Balya-Balıkesir Fayı, Havran-Balıkesir Fayı ve Kepsut-Gönen hattı en önemli segmentlerden olduğu biliniyor. Fayların geçmişte yıkıcı depremlere neden olduğu ve hala aktif oldukları ifade edildi.

BALIKESİR DEPREME DAYANIKLI İLÇELER NERESİ?

Uzmanların değerlendirmelerine göre Balıkesir’de zemin yapısı daha sağlam olan bölgeler arasında Aygören, Karaoğlan, Hacı İsmail, Gaziosmanpaşa, Yıldız Mahalleleri ve NEF’in üst kesimleri sayılıyor. Sütlüce Mahallesi ise en güvenli yerleşim alanlarından biri olarak gösteriliyor.

BALIKESİR HANGİ İLÇELERDEN FAY HATTI GEÇİYOR?

Balıkesir’de birçok ilçenin fay hatlarına yakın ya da doğrudan fay üzerinde olduğu biliniyor. Edremit, Burhaniye, Bandırma, Dursunbey, Kepsut, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç, Susurluk, İvrindi, Balya, Gönen ve Manyas fay hatları ile ilişkilendirilen ilçeler arasında.

Kent merkezinde ise Kuva-yi Milliye, Paşaalanı, Üçpınar ve Ayşebacı mahallelerinin fay hatlarına yakınlığı dikkat çekiyor.

BALIKESİR DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

Zemin yapısı kötü ve alüvyon dolgu alanlarda risk daha da artıyor. Çayırhisar, Plevne, Bahçelievler, Gündoğan, Halalca, Yakupköy, Balıklı, Çandır, Mahmudiye, Ovaköy, Kepsut, Kocaavşar, Gökçeyazı ve İvrindi gibi yerleşimlerin deprem karşısında daha yüksek riskli olduğu belirtiliyor.

BALIKESİR FAY HATTI HARİTASI

Balıkesir fay hatları Edremit Körfezi’nden başlayarak İvrindi-Balya hattına kadar uzanıyor. Havran-Balya-Balıkesir fay hattı ve Edremit Fay Zonu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yıkıcı depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

1944 yılında bölgede meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, binlerce yapının hasar görmesine ve büyük can kayıplarına yol açmıştı.