Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, şimdi de o ilimizi uyardı: 5.8 büyüklüğünde deprem olabilir

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, şimdi de o ilimizi uyardı: 5.8 büyüklüğünde deprem olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Deprem, Tokat, Deprem Uyarısı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2023 yılında meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerini tahmin eden Deprem Bilimci Serkan İçelli'den yeni bir uyarı daha geldi. Tokat'ı işaret eden uzman isim, "Buğdaylı fayı, 5.6'lık deprem üretmişti. Bu fayın rahatlaması için 5.6 ve 5.8 büyüklüğünde deprem üretmesi muhtemeldir" dedi.

Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde 2024 yılında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremden 1 yıl sonra 21 Ağustos'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede paniğe sebep olan deprem sonrası herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Son 1 yılda meydana gelen depremler sonrası uzmanlardan uyarı geldi. Sivas'ta yaşayan ve 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremleri tahmin eden Deprem Bilimci Serkan İçelli, Buğdaylı fayı ile ilgili uyarılarda bulundu.

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, şimdi de o ilimizi uyardı: 5.8 büyüklüğünde deprem olabilir - 1. Resim

"5.6 VE 5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

18 Nisan 2024'te 4 büyüklüğünde iki farklı depremin olduğunu ifade eden İçelli, "Bu fay daha sonra 5.6'lık bir deprem üretti. Bu depremlerin ardından yine arka arkaya 5 tane 4'lük deprem olmuştu. Önceki gün akşam yaşadığımız 4.2'lik deprem sürpriz değildi. Gelmesi gereken artçı yerleşmelerden bir tanesiydi. Orası yaklaşık 25 kilometredir. Bu fayın 10 kilometre kadarı yırtıldı. Yine aynı büyüklükte bu fayın rahatlaması için 5.6 ve 5.8 büyüklüğünde deprem üretmesi muhtemeldir. O bölgede aynı büyüklükte bir deprem oradaki yorgun binalarda ve yapılarda yıkımlar yapabilir. Özellikle iç Anadolu'da yıkım eşiğimiz 5.5 büyüklüğündedir. Yani 5.5 büyüklüğünün üstündeki depremler köy yerlerinde, mezralarda ve kırsal kesimde yıkımlar yapabiliyor" dedi.

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, şimdi de o ilimizi uyardı: 5.8 büyüklüğünde deprem olabilir - 2. Resim

"8-10 KİLOMETRELİK YIRTILMAYAN KISIM KALDI"

Buğdaylı fayı ile ilgili uyaran İçelli, "Geçen sene 6 tane deprem yaşamışız. Bir tane ise aynı noktada bu depremlerin büyüğünü yaşamışız. Aynı nokta üzerinde aynı büyüklükte depremler olacaktır. Çünkü tektonizma çalışıyor. Buğdaylı fayında yaklaşık 8-10 kilometrelik yırtılmayan kısmı kaldı. Bu da maksimum 5.8'leri üretebilir. Bu da çevrede yine yıkım yapabilir. Sivas'ta depremi 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen biz de hissettik. Sivas, Amasya, Tokat ve Kayseri çevremizde büyük faylarımız var. Bugün olmasa da bu faylar deprem üretecektir. Orta büyüklükteki 5.0'lık ve 5.5'lik depremler hiç haber vermeden bir gece ansızın yakalar. Yıkmaz ama korkarız" diye konuştu.

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, şimdi de o ilimizi uyardı: 5.8 büyüklüğünde deprem olabilir - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak olduÜnlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı yakalandı! İfadesi ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak oldu - GündemTebriğe giden ilk bakan o olduHalit Yukay'dan haftalardır haber yok! Parçalanmış yatla, şüpheli gemideki boya izleri eşleşti - GündemHalit Yukay olayında sürpriz gelişmeValilik talimat vermişti! Sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı - GündemSokak sokak gezip buldular! Hepsi toplandıKonsere kimse gitmemişti! Özlem Çerçioğlu sebebini açıkladı - GündemKonser alanının boş kalma sebebini açıkladıBingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemBingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurduYoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi - Gündemİletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...