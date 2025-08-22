Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hyundai i30 yeniden Türkiye'de satışa çıkıyor! Geri sayım başladı

Hyundai i30 yeniden Türkiye'de satışa çıkıyor! Geri sayım başladı

Güncelleme:
Hyundai Motor Türkiye, C segmenti hatchback modeli i30'u eylül ayında yeniden satışa sunacak. İki farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkacak olan modelin detayları ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak. 

Hyundai Motor Türkiye, i30'u yenilenen tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle Türkiye pazarında yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Prime ve Comfort donanım seçenekleriyle gelecek ay Türkiye'de satışa sunulacak i30, 1,5 litrelik turbo MHEV benzinli motoru ve 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) ile müşterilerle buluşacak. 140 beygir güç ve 253 Nm tork üreten bu kombinasyon, i30'a verimlilik ve güçlü bir sürüş karakteri kazandıracak.

Hyundai i30 yeniden Türkiye'de satışa çıkıyor! Geri sayım başladı - 1. Resim

DETAYLAR AÇIKLANACAK 

Hyundai'nin küresel tasarım anlayışını yansıtan model, markanın kalite ve güvenlik standartlarını daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Güçlü tasarımı, modern teknolojileri ve kullanıcı odaklı donanımlarıyla öne çıkan i30, Hyundai Motor Türkiye açısından önemli bir geri dönüşü simgeliyor.

"Seninle yola çıkmak için hazır." mottosuyla satışa sunulacak modelin detayları ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

