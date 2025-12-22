Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında geçen hafta yakalama kararı çıkarılan şarkısı Yusuf Güney bu sabah teslim oldu. Gözaltındaki Güney'in işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İlk etapta gözaltına alınan İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Cihan Şenözlü ise dün akşam tutuklandı.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINDA

Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin yurt dışında olduklarını ve ifadeye geleceklerini söylemişti.

Sessizliğin koruyan şarkıcı Yusuf Güney ise bu sabah teslim oldu. Gözaltına alınan Güney, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Hakkında yakalama kararı vardı... Yusuf Güney gözaltına alındı

Haberle İlgili Daha Fazlası