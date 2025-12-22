Vize reddi, seyahat planlaması yapan Türk vatandaşlarının yaşadığı en büyük problemlerden biri. Özellikle Shengen vizesinde yaşanan sorunlar nedeniyle en kolay vize veren ülkeler merak ediliyor. Vize ret oranı en düşük olan ülkeler açıklandı. İşte o ülkeler ve vize ret oranları...

Vize politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerin başvuruları daha hızlı ve kolay sonuçlanırken bazı ülkelerin süreci daha uzun süreleri bulabiliyor. Açıklanan verilere göre, vize ret oranı düşük olan ülkelerin büyük bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturdu.

LİTVANYA İLK SIRADA YER ALDI

Vize ret oranı en düşük ülke Litvanya oldu. Litvanya’ya yapılan vize başvurularında ret oranının yüzde 1,3 seviyesinde kaldığı belirtildi Litvanya bu oran ile vize almakta en az sorun yaşanan ülkelerin başında geliyor.