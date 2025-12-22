Başvuru yapacak olanlar dikkat: Vize ret oranı en düşük ve en kolay vize veren ülkeler
Vize reddi, seyahat planlaması yapan Türk vatandaşlarının yaşadığı en büyük problemlerden biri. Özellikle Shengen vizesinde yaşanan sorunlar nedeniyle en kolay vize veren ülkeler merak ediliyor. Vize ret oranı en düşük olan ülkeler açıklandı. İşte o ülkeler ve vize ret oranları...
Vize politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerin başvuruları daha hızlı ve kolay sonuçlanırken bazı ülkelerin süreci daha uzun süreleri bulabiliyor. Açıklanan verilere göre, vize ret oranı düşük olan ülkelerin büyük bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturdu.
LİTVANYA İLK SIRADA YER ALDI
Vize ret oranı en düşük ülke Litvanya oldu. Litvanya’ya yapılan vize başvurularında ret oranının yüzde 1,3 seviyesinde kaldığı belirtildi Litvanya bu oran ile vize almakta en az sorun yaşanan ülkelerin başında geliyor.
ESTONYA VE FİNLANDİYA ÖNE ÇIKTI
Listenin ikinci sırasını Estonya yer alıyor. Estonya’ya yapılan başvurularda vize ret oranının yüzde 2,5 olduğu açıklandı.
Üçüncü sırada ise Finlandiya bulundu. Finlandiya için bu oran yüzde 4,2 olarak kaydedildi.
POLONYA VE SLOVAKYA LİSTEDE YER ALDI
Polonya, yüzde 6,8’lik vize ret oranıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Polonya’yı yüzde 8,0 oranla Slovakya izledi.
AVRUPA'DA VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER
Arnavutluk – 90 gün vizesiz
Bosna-Hersek – 90 gün vizesiz
Karadağ – 90 gün vizesiz
Kosova – 90 gün vizesiz
Kuzey Makedonya – 90 gün vizesiz
Sırbistan – 90 gün vizesiz
Moldova – 90 gün vizesiz
Ukrayna – 90 gün vizesiz
Gürcistan – Kimlik kartı ile 1 yıl vizesiz
ASYADA VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER
Azerbaycan – Kimlik kartı ile 90 gün vizesiz
Japonya – 90 gün vizesiz
Güney Kore – 90 gün vizesiz
Maldivler – 30 gün vizesiz
Malezya – 90 gün vizesiz
Singapur – 30 gün vizesiz
Tayland – 30 gün vizesiz
Endonezya – 30 gün vizesiz
Filipinler – 30 gün vizesiz
Katar – 90 gün vizesiz
Ürdün – 90 gün vizesiz
Lübnan – 90 gün vizesiz
İran – 90 gün vizesiz