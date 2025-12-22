Google’ın ana şirketi Alphabet’in 2015 yılında 900 milyon dolar yatırdığı Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’teki hisselerinin değerinin, şirketin beklenen halka arzıyla birlikte 111 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Başlangıçta şüpheyle karşılanan yatırımın, özellikle Starlink projesinin küresel başarısı ve Google Cloud ile kurulan stratejik ortaklık sayesinde rekor bir kara dönüştü.

Google'ın ana şirketi olan Alphabet, yılın en iyi performans gösteren hisselerinden biri oldu ve yaklaşık yüzde 70 oranında değer kazanarak 3,8 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Şirket aynı zamanda, tüm zamanların en karlı girişim yatırımlarından biri olabilecek ve nihayet önümüzdeki yıl meyvesini verebilecek bir yatırıma da imza attı.

2015 yılında Google, Elon Musk'ın o zamanki değeri 12 milyar dolar olan uzay şirketi SpaceX'e yaklaşık 900 milyon dolar yatırım yaparak şirkette yaklaşık yüzde 7 hisse sahibi oldu.

SPACEX'İN GELECEK YIL HALKA ARZ EDİLMESİ PLANLANIYOR

Şimdi ise SpaceX'in gelecek yıl 1,5 trilyon dolarlık bir değerlemeyle halka arz olmayı planladığı bildiriliyor; bu da Google'ın şirketteki hissesinin değerini yaklaşık 111 milyar dolara çıkaracak.

Musk, X’te yaptığı bir paylaşımda, SpaceX'in halka arzı hakkındaki söylentileri doğruyarak, Ars Technica muhabiri Eric Berger'in yakın zamanda gerçekleşecek bir halka arz hakkındaki açıklamalarını "doğru" olarak nitelendirdi.Google gibi büyük bir şirket için bile SpaceX'in başarısı, kazançlar üzerinde şimdiden önemli bir etkiye neden oldu. Bu yılın başlarında Google, SpaceX’in "piyasada işlem görmeyen öz sermaye menkul kıymetlerinden" 8 milyar dolarlık bir kazanç elde ettiğini bildirdi. Bu kazanç, Google'ın 2025 yılının ilk çeyreğindeki net gelirinin ise yüzde 25'ini temsil ediyordu.

Google, risk sermayesi şirketi Founders Fund ve Fidelity ile birlikte SpaceX'in en büyük dış yatırımcılarından biri olma özelliğini taşıyor.

YATIRIM DAHA ÖNCE ŞÜPHE İLE KARŞILANMIŞTI

Diğer taraftan, Google'ın 2015 yılında Starlink'e odaklanan yatırımı, şimdi muazzam bir başarıya dönüşecek gibi görünüyor, ancak o zamanlar önemli ölçüde şüpheyle karşılanmıştı. Wall Street Journal o dönemde Google'ın yatırımına ilişkin olarak şunları yazmıştı:

"Önerilen girişimin karşı karşıya olduğu en büyük teknik ve finansal zorluklardan biri, uydu sinyallerini almak için yer tabanlı antenlerin ve bilgisayar terminallerinin kurulum maliyetidir. Cevaplanmamış bir diğer soru ise SpaceX'in internet sinyallerini Dünya'ya nasıl iletmeyi planladığıdır. Şirketin radyo spektrumuna ilişkin haklara sahip olduğuna inanılmıyor."

Bu soruların çoğu, Ukrayna ordusundan United Airlines'a kadar herkes tarafından kullanılan Starlink ile cevaplandı. Öte yandan, sadece kağıt üzerindeki kazançların ötesinde, Google'ın yatırımı stratejik bir avantaj da sağladı; çünkü SpaceX, Starlink'i çalıştırmak için Google Cloud'u kullandı.

