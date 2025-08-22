Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Togg paylaştı! Yeni model T10F ilk kez yolda hareketli görüntülendi

Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri

Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un yeni sedan modeli T10F'nin ilk kez detaylı tanıtım videosu paylaşıldı. Açıklamada ise "T10F, her aşamadan başarıyla geçti." denildi.

Yerli ve millî elektrikli otomobilimiz Togg’un yeni sedan modeli T10F, yakında vatandaşların beğenisine sunulup yollara çıkacak.

Togg paylaştı! Yeni model ilk kez yolda hareketli görüntülendi - 1. Resim

"HER AŞAMADAN BAŞARIYLA GEÇTİ"

Büyük güne adım adım yaklaşılırken T10F’in detaylı tanıtım videosu yayınlandı. Togg'un resmi X hesabından paylaşılan videoda, "Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti.

Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadeleri yer aldı.

ÖzellikRWD (Arkadan İtiş)AWD (4 Tekerden Çekiş)
Çekiş TürüArkadan İtiş4 Tekerden Çekiş
MotorTek MotorÇift Motor
Güç160 kW / 218 PS320 kW / 435 PS
0-100 km/s Hızlanma7.2 saniye4.4 saniye
Tork350 Nm700 Nm

EYLÜL AYINDA SİPARİŞE AÇILACAK

Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.

Togg paylaştı! Yeni model ilk kez yolda hareketli görüntülendi - 2. Resim

ERDOĞAN DENEME SÜRÜŞÜ YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da temmuz ayında aracın test sürüşünü gerçekleştirmiş ve "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve millî elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü gerçekleştirdik." demişti.

Togg paylaştı! Yeni model ilk kez yolda hareketli görüntülendi - 3. Resim

