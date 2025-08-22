ABD'de çiftlikte gizemli olay! Çok sayıda çiftçi ölü bulundu
Güncelleme:
ABD’nin Colorado eyaletindeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle altı işçi hayatını kaybetti. Feci olay yetkilileri harekete geçirirken çalışanların kapalı alanda gaza maruz kaldığı tahmin ediliyor.
Colorado'nun Weld County bölgesindeki bir çiftliğinde altı kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Olay, Güneydoğu Weld İtfaiye Koruma Bölgesi tarafından doğrulanırken, bölge halkı paniğe kapıldı.
Ölümlerin kazara mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin tartışmalar oluşurken, çalışanların kapalı alanda gaza maruz kaldığı tahmin ediliyor.
KAZA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Weld County Şerif Ofisi Sözcüsü Melissa Chesmore olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Independent’ın haberine göre, Chesmore herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve yaşananların bir kaza olduğunu düşündüklerini belirtti.
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
