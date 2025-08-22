Sürat teknesinden düşüp felç kalmıştı: Feci kazada şoke eden detaylar

Dehşete düşüren olay, 7 Haziran 2023'te Ilfracombe bölgesinde seyreden bir sürat teknesinde meydana geldi.

Denizde aşırı hızla seyreden tekneden dalgaların çarpmasıyla düşen kadın bir turistin omuriliği zedelendi ve belden aşağısı felç kaldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, talihsiz kadının teknedeki jokey (en ön) koltuğunda oturduğu bildirildi.

OLUŞABİLECEK RİSKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEDİLER

Deniz Kazaları Araştırma Şubesi’nin yaptığı incelemelerde yolcuların koltuk kullanımı ve muhtemel riskler konusunda yeterince bilgilendirilmediği tespit edildi. Ayrıca teknenin ön kısmında bulunan jokey koltuklarının konumunun, tekne dalgalara çarptığında yolcuları "yüksek şok yüküne" maruz bırakması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit edildi.

Deniz Kazaları Başmüfettişi Andrew Moll konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda,

"Bu korkunç kaza, liman bölgelerinde düşük hızlarda seyrederken bile, uygunsuz oturma düzenlemeleri kullanıldığında sert şişme bot (RIB) gezilerinde ciddi yaralanmaların meydana gelebileceğini gösteriyor. Hayatını etkileyecek yaralanmalar geçiren yolcu, dalgaların etkisiyle en fazla şok yükünün oluştuğu bilinen geminin baş kısmında oturuyordu. Ön taraftaki 'jokey' koltuklarının tasarımı ve kullanımı, yetersiz güvenlik bilgilendirmeleri ve resmi operasyonel prosedürlerin eksikliği yolcular için riski önemli ölçüde artırdı.'' ifadelerini kullandı.

Geçmişte de benzer yaralanmaların meydana geldiğini bildiren Moll, gerekli önlemlerin alınması için düğmeye basıldığını kaydetti.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.