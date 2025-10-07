Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Gazze açıklaması: Barış için gerçek bir şans var

Trump'tan Gazze açıklaması: Barış için gerçek bir şans var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan Gazze açıklaması: Barış için gerçek bir şans var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde barışa dair "gerçek bir şans" olduğunu belirterek, bir ABD ekibinin daha müzakerelere katılmak üzere yola çıktığını açıkladı. Trump, "Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Oval Ofis'te ağırlarken basın mensuplarının Orta Doğu gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin görüşmeler için Mısır'a bir heyetin gittiğini ve yeni bir heyetin de henüz yola çıktığını ifade ederek, müzakere sürecinin devam ettiğine dikkati çekti.

"Gazze ile ilgili çok ciddi müzakereler yapıyoruz. Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğini düşünüyorum." diyen ABD Başkanı, hem bölgedeki ülkelerin hem de uluslararası kamuoyunun bu anlaşmanın yapılmasına destek verdiğini ifade etti.

İSRAİL'E "ANLAŞMAYA UYMASI" MESAJI

Trump, "Arap ortaklarınıza, esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırılarına yeniden başlamayacağına dair ne tür garantiler veriyorsunuz?" şeklindeki bir soruya ise "En önemli garanti şu ki bu anlaşma gerçekleşirse, eğer gerçekleşirse diyorum çünkü halen müzakereler devam ediyor, o zaman elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güçlü bir konumdayız. Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin sağlanması durumunda bunun sadece o bölgeyi değil, tüm Orta Doğu'yu olumlu etkileyeceğini kaydederek, "Gördüğüm kadarıyla bu planı desteklemeyen ülke yok. Orta Doğu'da gerçekten bir şeyler yapma şansımız var." şeklinde konuştu.

Trump, İsrail ile Filistin arasındaki mücadelenin çok uzun zamandır sürdüğünü ve söz konusu anlaşmanın yapılması halinde bu "savaşa" bir son vermeye çok yakın olduklarını savunarak, "Milyonlarca insanın öldürüldüğü onca yılın ardından Orta Doğu'ya barış getirecek bir anlaşma imzalamaya çok yaklaştık. Orta Doğu'ya barış getirme şansımız var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

