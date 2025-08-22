Ünlü iş insanı Yunanistan'da kaza geçirdi! Durumu ağır

Avrupa merkezli finans şirketi Volt ve Velocity’nin CEO'su milyarder Tom Greenwood, Yunanistan’ın Mikonos adasında ATV kullanırken ciddi bir kaza geçirdi.

TEDAVİ ALTINDAYKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Keep Talking Greece'in haberine göre acil bir şekilde hastaneye kaldırılan ünlü iş insanının tedavi altındayken kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Daha büyük bir hastaneye nakledilmesi gereken ünlü milyarder, özel bir sigorta şirketinin helikopteriyle başka bir nakledilecekti ancak sağlık ekibi, durumunun ciddiyeti ve hayatta kalma şansının düşük olması nedeniyle nakil işlemini reddetti. Böylelikle Greenwood Atina’daki bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan belinden aşağısında çok sayıda kırık olan Greenwood’un durumu ciddiyetini koruyor.