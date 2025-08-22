Yunan rahat durmuyor! Okulların kapatılması asimilasyonun parçası 

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Batı Trakya Türkleri, Lozan Antlaşması’ndan doğan eğitim hakkına rağmen Yunanistan’ın sistematik baskılarına uğramaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Yunanistan Eğitim Bakanlığı, öğrenci sayısının azlığını gerekçe göstererek Rodop’a bağlı Kardere ve Mehrikoz köylerindeki okulları ve Meriç’e bağlı Hasanlar köyündeki Türk azınlık ilkokullarını kapatma kararı aldı. Kararlar bu ülkede yaşayan Türkler tarafından tepkiyle karşılandı.

Yunanistan’da faaliyet gösteren ve Batı Trakya Türk azınlığının haklarını savunan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yunan yetkililerin aldığı kararın Türk kimliği ve kültürünü hedef alan asimilasyon politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Gazetemize konuşan Asafoğlu, Yunanistan’ın azınlık okullarını kapatmasını Türk kimliği ve kültürüne yapılan bir darbe olduğunu belirtti.

Asafoğlu, şunları kaydetti:

"Lozan Barış Antlaşması’na rağmen, geçen yüzyıllık süreçte Yunanistan’da azınlık statüsünde kalan biz Batı Trakya Türklerinin antlaşma maddelerine göre belirlenmiş haklarımız maalesef kademe kademe elimizden alındı. Çeşitli baskı ve göçe zorlama uygulamalarıyla karşı karşıya kaldık ve kalmaya devam ediyoruz. Bunun en büyük sebebi Yunanların bir türlü kabul etmeye yanaşmadıkları gibi, inkâr ettikleri ‘Türk’ kimliğimiz. Bu bağlamda biz Batı Trakya Türklerinin çözüm bekleyen kimlik, eğitim, vakıflar, müftülük ve göç gibi bir dizi temel sorunlarımız var. Ayrıca Yunanistan bir asırdır bizleri güvenlik sorunu olarak görmekten hiç vazgeçmedi ve Lozan’dan gelen haklarımızı günbegün elimizden almaya devam etti. Türkiye’nin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının yakın takipçisi olduğunu ve uluslararası antlaşmalarla belirlenmiş haklarımızı alabilmemiz için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğine olan inancımız tam. "

Yunanistan’daki Batı Trakya Türklerinin eğitim gördüğü okul sayısı son 20 yılda 210’dan 83’e düştü. 1.100 öğrencinin eğitim gördüğü Gümülcine ve İskeçe’deki iki ortaokul-lise ise fiziki açıdan yetersiz kalırken; 3 bin 86 öğrenci azınlık okullarında eğitim görüyor. Yunan devlet okullarında okuyan azınlık öğrenci sayısı ise yetkililer tarafından paylaşılmıyor.