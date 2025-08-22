Kimse beklemiyordu! Sinek dokundu, milyonların sahibi oldu

İlginç olay, Maryland'deki Caves Valley Golf Kulübü'nde geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Maçın kritik bir anında Fleetwood’un yaptığı vuruş deliğin sadece birkaç santimetre gerisinde kaldı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI: TOP DELİĞE GİRDİ

Turnuvanın seyircisi ve,Fleetwood vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünürken, top birkaç saniye sonra yeniden hareket ederek doğrudan deliğe girdi.

SİNEK DOKUNDU, MAÇIN SEYRİ DEĞİŞTİ

34 yaşındaki sporcu olay karşısında şaşkına dönerken, tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Vuruş anı bir kez daha incelendiğinde ise akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, ona hafifçe dokunmuş ve bu etki topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağlamıştı.

Beklenmedik birdie turnuvanın seyrini değiştirirken, Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Genç sporcu 910 bin dolarlık (yaklaşık 37 milyon TL) ödülün de sahibi oldu.