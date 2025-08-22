Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Kimse beklemiyordu! Sinek dokundu, milyonların sahibi oldu

Kimse beklemiyordu! Sinek dokundu, milyonların sahibi oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri

ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen BMW Şampiyonası’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz golfçü Tommy Fleetwood’un final raundunda yaptığı vuruş deliğin tam önünde duruken bir sinek topu deliğe yuvarladı. Bu durumda dördüncülüğe yükselen Fleetwood, milyonlar kazandı. O anlar saniye saniye kaydedildi. 

İlginç olay, Maryland'deki Caves Valley Golf Kulübü'nde geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Maçın kritik bir anında Fleetwood’un yaptığı vuruş deliğin sadece birkaç santimetre gerisinde kaldı. 

Kimse beklemiyordu! Sinek dokundu, milyonların sahibi oldu - 1. Resim

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI: TOP DELİĞE GİRDİ

Turnuvanın seyircisi ve,Fleetwood vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünürken, top birkaç saniye sonra yeniden hareket ederek doğrudan deliğe girdi.

Kimse beklemiyordu! Sinek dokundu, milyonların sahibi oldu - 2. Resim

SİNEK DOKUNDU, MAÇIN SEYRİ DEĞİŞTİ

34 yaşındaki sporcu olay karşısında şaşkına dönerken, tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Vuruş anı bir kez daha incelendiğinde ise akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, ona hafifçe dokunmuş ve bu etki topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağlamıştı.

Kimse beklemiyordu! Sinek dokundu, milyonların sahibi oldu - 3. Resim

Beklenmedik birdie turnuvanın seyrini değiştirirken, Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Genç sporcu 910 bin dolarlık (yaklaşık 37 milyon TL) ödülün de sahibi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
