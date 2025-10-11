1 ayda 9,63 milyon dolarlık para girişi! İşte eylülde yabancının en çok aldığı ve sattığı 10 hisse

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da eylül ayı yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı. Buna göre yabancılar geçen ay 9,63 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi.

2025 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yabancı yatırımcıların alımları 3 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

EYLÜLDE YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

-ASTOR: 136,876 milyon dolar

-TCELL: 100,714 milyon dolar

-YKBNK: 88,345 milyon dolar

-TUPRS: 73,563 milyon dolar

-ISCTR: 37,081 milyon dolar

-TTKOM: 34,385 milyon dolar

-TERA: 33,644 milyon dolar

-KOZAL: 33,098 milyon dolar

-GARAN: 29,169 milyon dolar

-TEHOL: 27,321 milyon dolar

EYLÜLDE YABANCININ EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

-AKBNK: -141,012 milyon dolar

-PGSUS: -130,196 milyon dolar

-SASA: -108,573 milyon dolar

-VAKBN: -67,567 milyon dolar

-MGROS: -60,471 milyon dolar

-EKGYO: -45,073 milyon dolar

-KCHOL: -32,834 milyon dolar

-BIMAS: -29,299 milyon dolar

-EREGL: -27,746 milyon dolar

-MAVI: -25,604 milyon dolar