1 ayda 9,63 milyon dolarlık para girişi! İşte eylülde yabancının en çok aldığı ve sattığı 10 hisse
Türkiye borsasına yabancı yatırımcı ilgisi eylül ayında da devam ederken, yılın ilk 9 ayında hisse senetlerine yabancı girişi 3 milyar 85 milyon dolara ulaştı. Sadece geçen ay 9,63 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar; en çok Astor Enerji, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası hisselerini topladı. Geçen ay yabancıların en çok aldığı ve sattığı ilk 10 hisse hangileri oldu? Detaylar haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da eylül ayı yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı. Buna göre yabancılar geçen ay 9,63 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi.
2025 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yabancı yatırımcıların alımları 3 milyar 85 milyon dolara ulaştı.
EYLÜLDE YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
-ASTOR: 136,876 milyon dolar
-TCELL: 100,714 milyon dolar
-YKBNK: 88,345 milyon dolar
-TUPRS: 73,563 milyon dolar
-ISCTR: 37,081 milyon dolar
-TTKOM: 34,385 milyon dolar
-TERA: 33,644 milyon dolar
-KOZAL: 33,098 milyon dolar
-GARAN: 29,169 milyon dolar
-TEHOL: 27,321 milyon dolar
EYLÜLDE YABANCININ EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
-AKBNK: -141,012 milyon dolar
-PGSUS: -130,196 milyon dolar
-SASA: -108,573 milyon dolar
-VAKBN: -67,567 milyon dolar
-MGROS: -60,471 milyon dolar
-EKGYO: -45,073 milyon dolar
-KCHOL: -32,834 milyon dolar
-BIMAS: -29,299 milyon dolar
-EREGL: -27,746 milyon dolar
-MAVI: -25,604 milyon dolar