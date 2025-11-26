Esenyurt'ta elektrikli bir araç, akaryakıt istasyonunda şarjda olduğu sırada alev alarak patladı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Esenyurt, E-5 karayolu yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda edinilen bilgiye göre, şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patladı. Patlamanın ardından istasyonda kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurtta korku dolu anlar: Şarj halindeki elektrikli araç alev alarak patladı!

"BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ GELDİ"

Oğuzhan Yıldız isimli vatandaş, "Ben yan binada çalışıyorum. İşten çıktım, adımımı attım, büyük bir patlama sesi geldi. Endişelendik. Büyük bir alev gördüm. Benzinlik olunca endişelendik, benzinlikte mi bir şey oldu diye. Araba kendi kendine patlamış galiba, itfaiye çabuk geldi hemen söndürdüler. Elektrikli arabaymış, sanırım bataryadan bir sıkıntı çıkmış" dedi.

