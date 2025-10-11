Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Borsa bu hafta yüzde -1,27 gerilerken... İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa bu hafta yüzde -1,27 gerilerken... İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa bu hafta yüzde -1,27 gerilerken... İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,27 düşüşle 10.720 puandan kapanış yaptı. IEYHO, GRTHO ve AKSEN BİST 100 kapsamındaki şirketler arasında en çok yükselen hisseler olurken; DSTKF, KONTR ve FENER ise en çok düşen hisseler arasında yer aldı. İç piyasalarda TCMB’nin 23 Ekim’deki faiz kararı beklenirken, ABD-Çin arasında ticaret savaşının yeniden alevlenmesinin yansımaları da gelecek hafta piyasaların radarında olacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul endeksi, dar bir bantta hareket ettiği bu haftaki işlemleri değer kaybı ile tamamladı. Geçen hafta 10.858 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksi, bu haftayı da 10.720’den kapattı. Böylece endekste haftalık düşüş %-1,27 olarak gerçekleşti.

Eylül enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından iç piyasada risk iştahında düşüş yaşanırken, dikkatler 23 Ekim’deki TCMB faiz kararına çevrildi. Öte yandan ABD’den Çin’e %100’lük ek tarife açıklaması, küresel piyasalarda ciddi satışları tetikledi. Yeni haftada, iç piyasada da bu gelişmenin yansımalarının takip edileceği belirtiliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER 

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında geçen hafta en çok yükselen 10 hisse şunlar oldu:

-IEYHO: 37,30 TL (%22,30)

-GRTHO: 610,00 TL (%17,76)

-AKSEN: 44,18 TL (%17,38)

-ENERY: 10,19 TL (%15,80)

-PASEU: 127,20 TL (%14,59)

-GENIL: 216,60 TL (%9,89)

-PATEK: 33,62 TL (%9,73)

-CLEBI: 1,638,00 TL (%7,62)

-PETKM: 19,54 TL (%6,83)

-RALYH: 173,00 TL (%6,72)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER 

Yine BİST 100 kapsamında geçen hafta en çok düşen 10 hisse ise şöyle sıralandı:

-DSTKF: 460,00 TL (%-18,87)

-KONTR: 29,40 TL (%-9,82)

-FENER: 10,16 TL (%-8,47)

-VAKBN: 23,72 TL (%-8,20)

-ISCTR: 12,16 TL (%-8,09)

-IPEKE: 72,55 TL (%-7,76)

-BTCIM: 4,18 TL (%-7,73)

-HALKB: 26,90 TL (%-6,66)

-SASA: 3,12 TL (%-6,59)

-ISMEN: 41,34 TL (%-6,05)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

