Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, pestisit denetimlerinde risk bazlı yöntemler uygulandığını ve uygunsuz ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yumaklı, muhalefetin iç piyasada pestisitlerin denetlenmediğine dair gelen eleştirilerine yönelik, “Dünyada pestisit kullanımı, hektara Japonya’da 10, Hollanda’da 7, İtalya’da 4,2, ülkemizde 2,4 kilogram. Hem pestisit kalıntısının çıkmaması hem de tavsiye dışı kullanımın olmaması için mümkün olduğu kadar risk bazlı ve istatistiksel metotlarla pestisit denetimlerini yürütüyoruz. Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz. Bitki koruma ürünlerini kayıt altına alacak ve standart doz aşımı dışında alım satım ve kullanımına izin verilmeyecek yeni bir uygulamayı da hayata geçirmiş olacağız” dedi. Süt tozu ithal edilmediğini anlatan Yumaklı, “Şu anda ESK’nın stoklarında 15 bin 208 ton süt tozu, 820 ton tereyağı ve 84 ton krema var. Burada işleme rejimi de dâhil olmak üzere süt tozu, krema ve tereyağı ithalatlarına sene sonuna kadar kısıtlama getirilmiş durumda” diye konuştu. Yumaklı, bu yıl çiftçi sayısının 2,3 milyona, ekili tarım arazilerinin ise 170,1 milyon dekara ulaştığını belirterek, “Çiftçilerimizin yaş ortalaması 59’a yükseldi. Avrupa Birliği’nde ortalama çiftçi yaşı 57’ye yükseldi. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin yüzde 14’ünü, hayvansal üretimle ilgili kayıtlı çiftçilerin yüzde 23’ünü genç kardeşlerimiz oluşturuyor. Tarımsal desteklerden yararlanan genç çiftçi oranı ise 2023 yılında yüzde 12,6’ydı, 2024 yılında yüzde 13,5, 2025 yılında yüzde 14,7’ye çıktı” ifadelerini kullandı. Yumaklı, Su Kanunu ile ilgili çalışmaların da tamamlandığını söyledi.

“ÖZELLEŞTİRİLEREK KAPANAN ŞEKER FABRİKASI YOK”

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin soruları da cevaplayan Yumaklı şunları kaydetti: Türk Şeker 14 fabrikası ve sektördeki yüzde 36 pazar payıyla şeker sektöründe lider konumda ve piyasa düzenleyici olarak bulunuyor. Özelleştirilerek kapanan herhangi bir fabrika yok. Burada, pancar üretimi 2 milyon 107 bin ton, şeker üretimi 329 bin ton. Hâlhâzırda özelleştirme kapsamında herhangi bir şeker fabrikası yok. Şeker sektörünün denetimi Bakanlığa geçtikten sonra şeker şirketlerinin denetimi 4 kat arttı. Usulsüzlükler tespit edildi mi? Evet. Bununla ilgili de 600 milyon liralık ceza uygulandı.

OTB PROJELERİNE 6 MİLYARLIK KREDİ VE HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime başlanan 13 organize tarım bölgesindeki (OTB) projelere bugüne kadar güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği verdi. Bu OTB’lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu. Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor. Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor. Türkiye’de 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmaları sürerken, bu bölgelerden 45’ine tüzel kişilik kazandırıldı. Tüzel kişilik kazanan OTB’lerin 20’si hayvansal, 24’ü bitkisel üretim ve 1’i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyette bulunacak.

