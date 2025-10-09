TCMB Başkanı Karahan ‘yastıkaltı’ yorumuna açıklık getirdi: Altındaki rekor yükseliş tüketimi destekliyor

BERAT TEMİZ -Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon konusunda sorumlu kurumun kendileri olduğunu belirterek, “Yani zirai don oldu, kuraklık oldu, işte okula dönüş etkisi… Bunlar bahaneler değil, böyle oldu diye sorumluluktan kaçacak değiliz” dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap veren Karahan, enflasyonla mücadeleyi maratona benzettiklerini belirterek, “Dezenflasyon sürecinde çeşitli sebeplerle bazen hızlandığımız gibi bazen de yavaşlayabiliriz. Önemli olan hedefe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam etmek” diye konuştu.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasını koruyacaklarını ifade eden Karahan, yastıkaltı altın konusundaki sözlerine de açıklık getirdi. Karahan, “Genel olarak 400-500 milyar dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Son bir yıldaki fiyat artışının varlık etkisi 100 milyar doları geçiyor. Altın fiyatlarındaki artış da bu varlık etkisi kanalıyla tüketim talebini destekliyor” ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarının yastıkaltı talebini azaltacak en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyen Karahan, “Türkiye’de bu kadar yüksek altın stoku olmasının sebebi geçmişten gelen enflasyonist tecrübe” dedi. Karahan, 2023’te 833 milyar, 2024’te 240 milyar lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemelerinin bu yılın ilk 9 ayında 43 milyar liraya düştüğünü belirtti.

Karahan, asgari ücretle ilgili herhangi bir yönlendirmeleri olmadığını, karar verici veya tavsiye veren kurum olmadıklarını söyledi. Döviz dönüşüm desteği uygulamasının amacının ihracatçıların kur kaynaklı maliyetlerini düşürmek ve döviz rezervlerini güçlendirmek olduğunu hatırlatan Karahan, daha önce yüzde 2 olan destek oranının 31 Ekim’e kadar yüzde 3’e yükseltildiğini ifade etti.

ONS İLK KEZ 4 BİN DOLARI AŞTI

Altının onsu, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD’de federal hükümetin kapanması sebebiyle oluşan risk artışının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Bu yıla 2.620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizliklerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD’de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Altının onsu dün ilk defa 4.000 doları aştı. Güne pozitif bir seyirle başlayan ons altın, 4.049 dolara yükselerek rekor kırdı. Böylece altının onsu, yılbaşından bu yana 1.400 doların üzerinde değer kazandı. Ons fiyatlarındaki artış, yurt içindeki altın satış fiyatlarını da etkiliyor.

Gram altın 5.431 TL’ye kadar yükselirken, çeyrek altın 8.800 TL, cumhuriyet altını ise 39.000 TL seviyesinin üzerine çıktı.