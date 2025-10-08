Altında rekor serisi devam ederken… Borsa günü düşüşle tamamladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü %-0,53 düşüşle 10.756 puandan tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 10.907 puanı test eden endeks, direnç noktalarına işaret eden bu bölgeden gelen kâr satışları ile birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Analistler, endeks için 10.600-10.700 bandının önemli bir destek bölgesi olduğun belirterek, öncelikle bu bölgenin korunmasının önemli olduğunu aktarıyor. 11 bin direncinin kalıcı olarak aşılması halinde ise daha pozitif bir havanın oluşabileceği aktarılıyor.

TCMB BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında Kocaeli’de bir etkinlikte konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Dezenflasyon yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz.” açıklamasında bulundu.

FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda ise yatırımcıların gözü bu akşam TSİ 22:00’de açıklanacak FED’in son toplantı tutanaklarına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın çeyrek puanlık faiz kararının perde arkasını yansıtacak tutanaklar; FED üyelerinin enflasyon ve faiz indirimi beklentilerine ilişkin geleceğe yönelik görüşlerini de ortaya koyacak.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMİYOR

FED’den ekim ve aralık toplantılarında da faiz indirimi beklentisinin zirve yapması, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ons altın bugün akşam saatlerinde 4.050 dolara yönelerek yeni zirvesini gördü.

Spot piyasada gram altın fiyatı 5.425 TL’ye yönelirken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda 5.810 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altın satış fiyatı da akşam saatlerinde 9.475 TL’ye kadar ivmelendi.