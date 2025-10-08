Borsa güne düşüşle başladı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsada dün gerçekleşen tepki yükselişinin ardından yeni günde zayıf fiyatlamalar öne çıkıyor. BİST 100 endeksi güne %-0,25 düşüşle 10.787 puandan başladı.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, yurt içinde enflasyon görünümü ve faiz beklentilerinin risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği aktarılarak “Son dönemdeki satış baskısının ardından endeksin kritik destek seviyelerinden güç kazandığını gözlemliyoruz. 17 Ekim'de yayımlanacak S&P raporu ve 23 Ekim'deki TCMB faiz kararı piyasalar açısından önemini koruyor” ifadelerine yer verildi.

BİLANÇOLARA DİKKAT

Kuveyt Türk Yatırım; 23 Ekim'de politika faizinin 150 baz puan indirimle %39'a çekilmesini, yıl sonu faiz oranının ise %37 seviyesinde gerçekleşmesini de bekliyor.

Üçüncü çeyrek bilanço döneminin yaklaştığı da hatırlatılan analizde, hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceği belirtildi. “Güçlü sezon” etkisiyle havacılık sektörünün performansında pozitif ayrışma olabileceği öngörüldü.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Analizde; teknik olarak BİST 100 endeksinde 10.800-10.850 bandının kritik olduğu, bu bölgenin üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde, endekste 11.000 puan psikolojik eşiğe doğru yükseliş denemelerinin görülebileceği aktarıldı. Söz konusu bandın altında kalıcılık halinde ise 10.500-10.600 bandının ilk destek olarak öne çıkabileceği aktarıldı.