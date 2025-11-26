Fuzul Holding iştiraki olarak fintech sektöründe ödeme ve tahsilat şirketi olarak faaliyet gösteren Rubikpara, 5’inci yılını geride bırakırken, geçen yıl 150 milyon TL’lik teknoloji yatırımı gerçekleştirdi. Firma, cirosunu önümüzdeki yıl yaklaşık üç kat artırmayı hedefliyor.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Fuzul Holding CEO’su Erdal Erdem, 12 farklı sektörde, 18 ayrı şirket ve 3 bini aşkın çalışanla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal da 1,5 yıl önce 8 kişinin çalıştığı şirkette bugün 65 kişi olduklarını belirterek, 14 farklı şehirde, 1.600’den fazla işletmeye tahsilat çözümü sunduklarını aktardı. Günde 500 milyon TL tahsilata ulaştıklarını anlatan Akbal, “Bu ay fiziki kartımızı basacağız. Açık bankacılık ile ilgili girişimimiz var” dedi. Akbal, 35 yaş altı girişimcilerin 100 bin TL’ye kadar olan cirolarında sıfır komisyonlu POS hizmeti vereceklerini söyledi.

Rubikpara Genel Müdürü İsmail Sevinç ise, “2025 yılında hedefimiz olan 33 milyar TL ciromuzu yüzde 125 aşarak kapatacağız. Yakaladığımız bu güçlü ivmeyle 2026 yılı için hedefimiz 100 milyar TL ciroya ulaşmak ve Rubikpara’yı Türkiye’nin tek durak ödeme sağlayıcısı yapmak” diye konuştu. Sevinç, yeni yılda 11 ilde daha olmayı planladıklarını kaydetti.

ÖNDER ÇELİK

