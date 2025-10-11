Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'li dev bankadan kritik dolar anketi! İki risk öne çıktı

ABD'li dev bankadan kritik dolar anketi! İki risk öne çıktı

Bank of America'nın ekim ayı anketinde dolarla ilgili kritik sonuçlar çıktı. Ankete göre Fed bağımsızlığı ve iş gücü piyasası zayıflığı dolar için risk olarak görülüyor.

Bank of America'nın ekim ayı döviz ve faiz anketi yayımlandı. Ankete göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik tehdit ve ABD iş gücü piyasasındaki muhtemel zayıflık, dolar için ana potansiyel riskler olmayı sürdürüyor.

Anket, katılımcıların yüzde 32'sinin ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları nedeniyle Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırıların doları zorlayabileceğini düşündüğünü gösterdi. Bu oran eylül ayındaki ankette yüzde 31 seviyesindeydi.

ABD'li dev bankadan kritik dolar anketi! İki risk öne çıktı - 1. Resim

Katılımcıların yaklaşık yüzde 32'si iş gücü piyasasındaki yumuşamaya dair daha fazla kanıtın dolara darbe vuracağını öngörürken, bu oran eylül ayında yüzde 27 idi.

ABD'li dev bankadan kritik dolar anketi! İki risk öne çıktı - 2. Resim

GÜÇLÜ VERİLER DOLARI DESTEKLEYEBİLİR

Katılımcıların yaklaşık yüzde 46'sı piyasaların Fed'in daha fazla faiz indirimi beklentilerini azaltmasını teşvik edecek güçlü verileri dolar için en büyük muhtemel destek olarak görüyor. Eylül ayındaki ankette katılımcıların yüzde 31'i veri dayanıklılığını ana destek olarak değerlendirmişti.

 

