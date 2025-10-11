Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye’nin inşa tecrübesine BM’den övgü

Türkiye’nin inşa tecrübesine BM’den övgü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’nin inşa tecrübesine BM’den övgü
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, sürdürülebilir ve afetlere dayanıklı şehircilik alanındaki tecrübelerini uluslararası platformda paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut üretiminde devletin ana aktör olabileceğine dikkat çekti ve deprem bölgesindeki inşa seferberliği deneyimini diğer ülkelere aktarmaya hazır olduklarını vurguladı. Birleşmiş Milletler temsilcisi Tatiana Molcean da Türkiye’nin sürdürülebilirlik kararlılığını övdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre’de farklı ülkelerin hükûmet temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticilerine Türkiye’nin inşa ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki tecrübesini anlattı.

Bakan Kurum, “Türkiye sadece barınma politikası olarak bu sürece bakmıyor. Aynı zamanda afetlere dirençli şehirciliğin, erişilebilir barınma imkanlarının, uluslararası alanda da bir devletin sosyal konut üretiminde nasıl ana aktör olabileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA ÖVGÜ

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa seferberliği için de “Gerek Ukrayna’da gerek Filistin’de gerek Suriye’de ve başka ülkelerde de bu deneyimi paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha ifade ettik” dedi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Direktörü Tatiana Molcean ise Türkiye’nin çalışmalarından çok etkilendiğini belirterek, “Türkiye’ye duyduğum takdiri bir defa daha dile getirmek isterim. Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı gerçekten takdire şayandır” ifadesini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meksika'yı şiddetli sağanak vurdu: En az 23 ölü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adnan Polat'tan Nusaybin'e dev spor kompleksi - EkonomiAdnan Polat'tan Nusaybin'e dev spor kompleksiYeşil, dijital ve yerli... Üçüz dönüşüm geleceğin anahtarı - EkonomiYeşil, dijital ve yerli... Üçüz dönüşüm geleceğin anahtarıYapay zekâ ve drone ile kaçak elektrik yarıya düştü - EkonomiYapay zekâ ve drone ile kaçak elektrik yarıya düştüYüksek faiz yangın çıkarır mı? En fazla tekstil fabrikaları zarar gördü - EkonomiYüksek faiz yangın çıkarır mı?YDK bugün Dolmabahçe'de! 30'u aşkın uluslararası şirket İstanbul'da buluşuyor - Ekonomi30’u aşkın uluslararası şirket İstanbul’da buluşuyorAK Parti, kanun teklifini sundu: Millî parklar turizmin hizmetine açılacak - EkonomiMillî parklar turizmin hizmetine açılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...