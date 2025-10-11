Türkiye’nin inşa tecrübesine BM’den övgü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre’de farklı ülkelerin hükûmet temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticilerine Türkiye’nin inşa ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki tecrübesini anlattı.

Bakan Kurum, “Türkiye sadece barınma politikası olarak bu sürece bakmıyor. Aynı zamanda afetlere dirençli şehirciliğin, erişilebilir barınma imkanlarının, uluslararası alanda da bir devletin sosyal konut üretiminde nasıl ana aktör olabileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA ÖVGÜ

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa seferberliği için de “Gerek Ukrayna’da gerek Filistin’de gerek Suriye’de ve başka ülkelerde de bu deneyimi paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha ifade ettik” dedi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Direktörü Tatiana Molcean ise Türkiye’nin çalışmalarından çok etkilendiğini belirterek, “Türkiye’ye duyduğum takdiri bir defa daha dile getirmek isterim. Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı gerçekten takdire şayandır” ifadesini kullandı.