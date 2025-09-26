Prof. Dr. Güven Sak: Terörsüz Türkiye, Van'ı Cenevre haline getirir

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun önceki gün yapılan toplantısında detaylı bir sunum gerçekleştiren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin terörden temizlenmesiyle turizm potansiyeli açısından önemli bir ivme yakalanabileceğini söyledi.

Bu konuda saha araştırmaları yaptıklarını belirten Sak, özellikle turizm açısından önemli bir potansiyel sahip Van şehri özelinde yapılan çalışmaları aktardı. Van ve çevresinin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi durumunda, bölgedeki turizm profilinin değiştirilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Sak, “Van nasıl Cenevre olur?” sorusundan yola çıkarak, bölgeye gelen İranlı turist kadar Avrupalı turistin gelmesinin sağlanması hâlinde, 1,3 milyar dolarlık turizm potansiyele erişimin mümkün olduğunu ifade etti.

Van’a en çok turistin İran’dan geldiğini, bu çerçevede İran’dan gelen günübirlik turist sayısının 750 bine kadar çıktığını belirten Sak, “Ancak Van’a ABD, Almanya, Fransa ve Çin’den binden daha az turist geliyor” açıklamasında bulundu.

İSTİHDAMI 23 BİNE YÜKSELTMEK MÜMKÜN

Bölgesel olarak turizm sektöründe istihdam edilenlerin sayısında düşüş olduğunu belirten Sak, “Beş binden az kişi turizm sektöründe çalışıyor. Bunun sadece Van özelinde 23 bine doğru yükselmesi mümkün. Turizm aslında bir KOBİ destekleme programı olarak tasarlanmalı. Turistler nereleri gezecek, hangi rotayı takip edecek, nereleri görmelerini istiyoruz ve onlara nasıl para harcatacağız, bunları odaklanmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

KKTC’de yeni bir turizm ve teknoloji anlayışıyla neler yapılabileceği noktasında Maraş özelinde bir çalışma yürüttüklerine değinen Sak, “Maraş’ta bir deniz biyoteknoloji araştırma merkezi kuralım istiyoruz. Onunla ilgili de bir çalışma yürütüyoruz” dedi.