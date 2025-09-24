Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son 12 yılın en yüksek seviyesi görüldü! Türkiye kruvaziyer turizminde rekora koşuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde tarihi rekora koştuğunu vurguladı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldiğine de dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizminde ulaşılan tarihi başarıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye’yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor.

Bakan Ersoy paylaştı! Türkiye kruvaziyer turizminde rekora koşuyor - 1. Resim
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kruvaziyer turizmi yalnızca turizm gelirlerimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda liman kentlerimizin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağlıyor.
Kuşadası ve İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotalarla limanlarımız, kruvaziyer gemilerinin gözde uğrak noktası haline geliyor. Galataport İstanbul da bu başarıya güç katan en önemli merkezlerimizden biri.

- 2024’te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878’e çıktı.
- Yolcu sayımız 2023’e göre yüzde 56, 2024’e göre yüzde 18 arttı.
- Yalnızca Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı.

Kruvaziyer turizminde ulaştığımız bu başarılarda, liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi.

