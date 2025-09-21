Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Ersoy'dan Japonya Altes Prensesi'ne Japonca teşekkür paylaşımı!

Bakan Ersoy'dan Japonya Altes Prensesi'ne Japonca teşekkür paylaşımı!

- Güncelleme:
Bakan Ersoy&#039;dan Japonya Altes Prensesi&#039;ne Japonca teşekkür paylaşımı!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın Türkiye ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından paylaşıma bulundu. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Ersoy'dan Japonya Altes Prensesi'ne Japonca teşekkür paylaşımı! - 1. Resim

"Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak." 

Yüzlerce yıllık Türk-Japon dostluğunda önemli bir ziyaretin geride kaldığını aktaran Ersoy, Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın, Bakanlığın daveti üzerine geldiği Türkiye'de hem gönüllere dokunduğunu hem de dostluklarının gelişimine önemli bir imza attığını kaydetti.

"HALKIMIZDAN SICAK KARŞILAMA"

Ersoy, İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından Şanlıurfa'ya uğrayan Altes Prensesi'nin, halkın sıcak misafirperverliğiyle ağırlandığını belirterek şöyle devam etti:

Bakan Ersoy'dan Japonya Altes Prensesi'ne Japonca teşekkür paylaşımı! - 2. Resim

"MİKASA AİLESİNİN DOSTLUĞU 3 KUŞAKTIR SÜRÜYOR"

"Göbeklitepe'de ortaya çıkartılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat inceleyen Prenses Akiko ile Ayanlar Kazısı için ilk kazmayı birlikte vurduk. Harbetsuvan ve Karahantepe'yi de ziyaret eden Japon Prenses ve heyeti, Neolitik Çağ araştırmalarındaki ortaklığımızın derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak. Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren dostluğu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin daha da güçlenmesi için ilham verici bir zemin sunuyor."

Bakan Ersoy'dan Japonya Altes Prensesi'ne Japonca teşekkür paylaşımı! - 3. Resim

Bakan Ersoy, paylaşımında davetlerini kabul edip ülkeyi ziyaret eden Altes Prensesi'ne teşekkür etti.

