Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da arkeoloji müzesini gezdi

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da arkeoloji müzesini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa&#039;da arkeoloji müzesini gezdi
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Şanlıurfa Japon Kültür Evi Taş Tepeler Projesi Ayanlar Höyük Kazı ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa temasları kapsamında arkeoloji müzesini gezdi.

Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da arkeoloji müzesini gezdi - 1. Resim

Müzede bulunan tarihi eserleri yakından inceleyen Mikasa, buradaki eserler hakkında Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ve müze müdürü Celal Uludağ'dan bilgi aldı.

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da arkeoloji müzesini gezdi - 2. Resim

Mikasa, müzede yaptığı gezi ve incelemelerin ardından Ayanlar Kazı Evi'ne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ali Koç'tan istifa tezahüratlarına tepki: "Sonucunu göreceğiz”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oluz Höyük'te büyük keşif! Herodot'un bile bilmediği tapınak ortaya çıkarıldı - Kültür - SanatHerodot'un bile bilmediği tapınak!Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı - Kültür - SanatGöbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif!Interpol'ün aradığı tarihi hat İstanbul'da ele geçirildi! 2005 yılında camiden çalınmış - Kültür - SanatInterpol peşindeydi! İstanbul'da ele geçirildi!Üç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’de - Kültür - SanatÜç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’deFuat Başar'dan Selimiye yorumu: Restorasyon ticari gözle yapılmaz - Kültür - Sanat"Restorasyon ticari gözle yapılmaz"Sanat dünyası Gazze için el ele - Kültür - SanatSanat dünyası Gazze için el ele
Sonraki Haber Yükleniyor...